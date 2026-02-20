El informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz, bajo la lupa del catedrático Ricardo Díaz: Esta es la principal hipótesis

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis en su informe, aunque señala carencias en la documentación analizada. El catedrático ha analizado con detalle cada punto del informe.

La hipótesis ganadora

Ricardo Díaz ha elaborado una tabla comparativa con las distintas hipótesis y su probabilidad de corroboración. Su análisis apunta con mayor peso hacia un problema estructural en la infraestructura ferroviaria.

En concreto, señala como causa más probable “un fallo en la soldadura del carril con un corte claro”, así como el estado general de la vía o la posible existencia de un carril defectuoso.

Frente a ello, otorga “un peso prácticamente inexistente” a otras hipótesis como la pérdida de una pieza de un tren anterior, el sabotaje o terrorismo, el fallo humano o el uso de materiales inadecuados. Por tanto, su conclusión es clara: “ha sido un problema de la infraestructura”.

La importancia de las soldaduras

Tras examinar las imágenes facilitadas por la comisión, Ricardo subraya el corte en la zona de la soldadura. En la parte superior del carril se observa además una mancha más oscura que podría corresponder a lo que el presidente de la comisión denominó una “coquera”: “un hueco que no habría sido correctamente rellenado con el material de soldadura.”

Según explica el catedrático, si los dos raíles no se calientan lo suficiente antes de añadir el material fundido, este puede “congelarse al momento” sin llegar a ocupar todo el espacio necesario. Como consecuencia, no se alcanza la cohesión adecuada y se “fragiliza ese punto crítico” de la vía. En este sentido, Ricardo insistió en la relevancia técnica de estos procesos y subrayó “la importancia que tienen las soldaduras” en la seguridad ferroviaria.

