Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 23 de febrero

Jaime falla un panel de 1.400€ y Almudena lo aprovecha con la ayuda del ‘me lo quedo’

El joven de 33 años ha tenido en sus manos la oportunidad de resolver un panel de más de mil euros, pero un error ha hecho que pierda todo su dinero.

1_Meloquedo

Jaime falla el panel y Almudena gana 1.400€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Anteriormente, Jaime también había perdido un panel de más de 500€, pero lo sucedido en este ha sido la gota que ha colmado el vaso. Un error al resolver un pronombre ha reducido por completo el bote que había acumulado en su marcador, que ascendía a 1.400€.

El turno le ha pasado a Almudena, quien ya sabía la respuesta del panel, aunque no disponía de muchas tiradas más, ya que se iban agotando las consonantes. La concursante del atril rojo tenía claro cuál era su objetivo: el ‘me lo quedo’.

Consciente de ello, Almudena ha rechazado levantar el ‘panel exprés’ para finalmente caer en el ‘me lo quedo’ y, tras haber adivinado la consonante, le ha arrebatado todo el dinero a Jaime, resolviendo el panel por 1.400€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

1_Meloquedo

Jaime falla un panel de 1.400€ y Almudena lo aprovecha con la ayuda del ‘me lo quedo’

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Huevos con butifarra al plato

Receta fácil y rápida de Karlos Arguiñano: huevos con butifarra al plato

Raúl García.
Mercado inmobiliario

Adiós vecino, hola inversor: "Podemos conseguir más por tu piso"

Gran propietario vivienda
Vivienda

Un propietario de 11 pisos denuncia las consecuencias de la última medida sobre vivienda: "El problema ha ido a peor"

Juan Soto Ivars, sobre el fenómeno 'Therian'.
Fenómeno social

Juan Soto Ivars, sobre el fenómeno 'Therian': "Si me pasa esto con un hijo le meto en un psiquiátrico"

El fenómeno 'Therian' impacta con fuerza en nuestro país entre quienes lo definen como una especia de tribu urbana y quienes ven en sus seguidores a personas con problemas de salud mental.

Jesús Villegas, magistrado
Escándalo Policía

El magistrado Jesús Villegas explica a qué penas se enfrenta el ex DAO de la Policía: "La perspectiva es tremendamente sombría"

Jesús Villegas, juez de violencia contra la mujer, ha analizado las posibles condenas que podrían imponer al que fuera número dos policial. La enorme gravedad de los hechos que se denuncian incluyen cuatro delitos, y el magistrado explicaba que son de "una gravedad fuera de lo común".

Sor Marta

Sor Marta, la monja influencer, explica los motivos del 'boom' de la religión en las nuevas generaciones

Nuevas denuncias del caso DAO.

¿Están recibiendo los sindicatos policiales más denuncias de mujeres por acoso de otros altos mandos? "Se hablaba de actitudes bochornosas que han pasado a ser delictivas"

Críticas a María Guardiola por su discurso sobre el feminismo.

Pilar Rodríguez Losantos: "En las comunidades donde gobierna Vox que yo sepa las mujeres seguimos estando vivas"

Publicidad