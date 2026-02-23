Jaime falla un panel de 1.400€ y Almudena lo aprovecha con la ayuda del ‘me lo quedo’

Anteriormente, Jaime también había perdido un panel de más de 500€, pero lo sucedido en este ha sido la gota que ha colmado el vaso. Un error al resolver un pronombre ha reducido por completo el bote que había acumulado en su marcador, que ascendía a 1.400€.

El turno le ha pasado a Almudena, quien ya sabía la respuesta del panel, aunque no disponía de muchas tiradas más, ya que se iban agotando las consonantes. La concursante del atril rojo tenía claro cuál era su objetivo: el ‘me lo quedo’.

Consciente de ello, Almudena ha rechazado levantar el ‘panel exprés’ para finalmente caer en el ‘me lo quedo’ y, tras haber adivinado la consonante, le ha arrebatado todo el dinero a Jaime, resolviendo el panel por 1.400€.