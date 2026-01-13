Vivienda
Hablamos con un casero que tiene 15 viviendas: "Todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios"
Jon Goitia tiene 15 pisos turísticos y está indignado con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. En el programa Espejo Público ha expuesto su opinión sin tapujos con una posición, como casero, muy crítica.
Jon Goita es propietario de varios alojamientos turísticos en Madrid y colaboradora en varios medios de televisión. Hoy en Espejo Público ha sido tajante con las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. "El Gobierno se ha dado cuenta que ha desequilibrado demasiado el tablero de juego. Todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios".
"La renovación de los contratos post pandemia está siendo un drama"
Muchos de los contratos post pandemia ya se han renovado, en total serán 600.000 contratos renovados este año, y según Jon, esta renovación esta siendo "un absoluto drama". Un drama, que Susana hace hincapié, en el que se verán afectadas un millón y medio de familias en nuestro país. Algunos jóvenes afectados se replantean volver a vivir con sus padres.
Jon, como casero, cree que para incentivar el mercado de vivienda se necesita seguridad jurídica. "El presidente hablaba de la codicia de los inversores, ¿ahora los propietarios nos hemos vuelto codiciosos cuando ha entrado él al gobierno? No, el problema es que ahora no pueda echar atrás la ley de vivienda, los beneficios a los inquiokupas. Pero como sabe que el tablero está tan descompensado, sabe que si no hace nada, estallaría el mercado".
