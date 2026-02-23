Para 4 personas
Receta fácil y rápida de Karlos Arguiñano: huevos con butifarra al plato
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta tradicional en cazuela de barro: huevos con butifarra al plato. No tardarás nada en preparar esta receta tan suculenta y apetitosa.
Publicidad
Si prefieres la yema muy líquida, hornea menos tiempo. Si la prefieres más hecha, déjalo unos minutos más.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 huevos
- 1 butifarra fresca de payés
- 250 g de champiñones
- 250 ml de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Limpia los champiñones, trocéalos, sazona y cocínalos a fuego medio durante 10-12 minutos. Añade la salsa de tomate y mezcla bien. Esparce por encima perejil picado al gusto.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en otra sartén. Corta la butifarra en rodajas gruesas y fríelas durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas por todos lados.
Reparte los champiñones con tomate en 4 cazuelitas de barro individuales. Pon en cada cazuelita 5 trocitos de butifarra y casca dos huevos encima.
Echa una pizca de sal en cada yema y hornea a 230º C (con el horno precalentado) durante 10 minutos. Espolvorea con perejil picado. Coloca cada cazuelita sobre un plato llano y sirve con una hoja de perejil.
Publicidad