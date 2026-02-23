Receta fácil y rápida de Karlos Arguiñano: huevos con butifarra al plato

Si prefieres la yema muy líquida, hornea menos tiempo. Si la prefieres más hecha, déjalo unos minutos más.

Ingredientes, para 4 personas

8 huevos

1 butifarra fresca de payés

250 g de champiñones

250 ml de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes huevos con butifarra al plato | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Limpia los champiñones, trocéalos, sazona y cocínalos a fuego medio durante 10-12 minutos. Añade la salsa de tomate y mezcla bien. Esparce por encima perejil picado al gusto.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en otra sartén. Corta la butifarra en rodajas gruesas y fríelas durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas por todos lados.

Corta la butifarra en rodajas gruesas y fríelas | antena3.com

Reparte los champiñones con tomate en 4 cazuelitas de barro individuales. Pon en cada cazuelita 5 trocitos de butifarra y casca dos huevos encima.

Pon en cada cazuelita 5 trocitos de butifarra y casca dos huevos encima | antena3.com

Echa una pizca de sal en cada yema y hornea a 230º C (con el horno precalentado) durante 10 minutos. Espolvorea con perejil picado. Coloca cada cazuelita sobre un plato llano y sirve con una hoja de perejil.