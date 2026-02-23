Publicidad
La furia del narco
VÍDEO: Un soldado recibe un balazo en la cara en México, en medio de la espiral de violencia por la muerte de 'El Mencho'
La espiral de violencia en México es enorme después de que hayan abatido a 'El Mencho' , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
La imagen de un soldado con una bala debajo del labio se está haciendo viral. Se trata de un hombre de la Guardia Nacional que sobrevivió a un enfrentamiento durante un operativo en Tonalá, a consecuencia de la espiral de violencia que se vive en México tras la muerte de 'El Mencho'.
En su vídeo muestra como un balazo ha impactado en su cara. "Se me quedó aquí la ojiva, ¿viste?", dice. A continuación gira la cámara y muestra su mano manchada de sangre. La situación en México muestra un escenario de zona de guerra al menos en 16 estados con disparos en la calle, saqueos, coches quemados... 'El Mencho' era uno de los principales objetivos del país y también de Estados Unidos.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.