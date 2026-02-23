Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Polémica María Guardiola

Pilar Rodríguez Losantos: "En las comunidades donde gobierna Vox que yo sepa las mujeres seguimos estando vivas"

María Guardiola, líder del PP en Extremadura, abraza "el feminismo de Vox". Unas declaraciones que han encendido el debate entre Pilar Rodríguez Losantos y Ana Bernal- Triviño en el plató de Espejo Público.

Críticas a María Guardiola por su discurso sobre el feminismo.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La periodista y activista por los derechos de las mujeres, Ana Bernal Triviño, ha analizado en Espejo Público la reflexión de María Guardiola, líder del PP en Extremadura, sobre el feminismo. En su cuenta de X Guardiola critica el feminismo que dice enarbolar el PSOE citando casos como el de Ábalos, Salazar y la reciente denuncia de una inspectora de Policía al DAO. María Guardiola afirma defender "el feminismo de Vox".

Apunta Triviño que algunas mujeres del PP, de forma privada, están de acuerdo en que esas declaraciones de Guardiola no se sostenían y "esto ha generado incomodidad de cara interna". Recuerda que en el pasado, mientras intentaba negociar un Gobierno autonómico con el partido de Abascal, era la propia Guardiola la que criticaba el supuesto machismo de Vox, mientras que ahora habla de un partido feminista.

"Vox fue el primer partido que cuestionó la ley del aborto o las leyes de violencia de género"

No entiende cómo Guardiola puede defender el supuesto feminismo de Vox cuando fue el primer partido que cuestionó la ley del aborto o las leyes de violencia de genero. "No se puede decir que Vox es un partido feminista, ni si quiera está en el pacto de Estado de la violencia de género".

La presidenta de OK Diario Pilar Rodríguez Losantos mantiene "que el yerno de Sabiniano Gomez (aludiendo a Pedro Sánchez) y el jefe del putero Ábalos dé lecciones de feminismo queda fuera de todo rango". Destaca que ya ha habido comunidades autónomas donde hay consejeros de Vox y en estas comunidades las mujeres "que yo sepa seguimos estando vivas, salimos a la calle, nuestros maridos no nos autorizan las cuentas corrientes, los homosexuales se siguen casando... Mientras el Gobierno ha tenido prostitutas en empresas públicas para que den servicios a ministros".

"María Guardiola es uno de los casos más grandes de transmutación política"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, cree que Vox le está marcando la agenda a María Guardiola y que para saberlo solo hace falta escucharla. "Es uno de los casos más grandes de transmutación política". "Ella decía que iba a poner encima de la mesa una opción más liberal y ahora dice que compra el feminismo de Vox, que es un partido que lleva por bandera el negacionismo de la violencia machista y vicaria". Mantiene además que ha habido recortes en la ley LGTBI en la Comunidad Madrid debido a las políticas de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Álvaro Pérez, El Bigotes

Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Críticas a María Guardiola por su discurso sobre el feminismo.

Pilar Rodríguez Losantos: "En las comunidades donde gobierna Vox que yo sepa las mujeres seguimos estando vivas"

Eduardo Navarrete ante su duelo con Patricia Conde: “Espero superar a la líder”

Eduardo Navarrete, ante su duelo con Patricia Conde: “Espero superar a la líder”

Zapatero e hijas, Plus Ultra

Tensión entre José Zaragoza (PSOE) yJuan Fernández- Miranda, por Zapatero: "La UDEF está investigando si hay una triangulación de empresas para camuflar pagos"

Ferran Torres y Pedri
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero recibirá a Pedri González y Ferran Torres

Nutriman
NUTRIMAN

Claves para ahorrar en la cesta de la compra sin renunciar a comer bien

El plus de Eva Soriano para el jurado de El Desafío: “Recordad esto al votarme”
Mejores momentos | Programa 7

El plus de Eva Soriano para el jurado de El Desafío: “Recordad esto al votarme”

La humorista ha sorprendido al jurado de El Desafío con un extra para conseguir mejor puntuación en la gala.

El halago de Juan del Val a María José Campanario: “Te he visto con un par”
Mejores momentos | Programa 7

El halago de Juan del Val a María José Campanario: “Te he visto con un par”

El miembro del jurado ha querido elogiar la actitud de la concursante para afrontar la coreografía en El Desafío.

Descubre el Diario de viaje del tercer programa

“Voy a levantarme con el sobaco de Salma en la cara”: Joaquín sufre para dormir en la caravana

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado: “Mis cagadas siempre son hipercastigadas, mientras las del resto no”

Miguel, concursante de La ruleta de la suerte

Solo necesitaron dos segundos: los concursantes más rápidos en el panel final de La ruleta de la suerte

Publicidad