Pilar Rodríguez Losantos: "En las comunidades donde gobierna Vox que yo sepa las mujeres seguimos estando vivas"

La periodista y activista por los derechos de las mujeres, Ana Bernal Triviño, ha analizado en Espejo Público la reflexión de María Guardiola, líder del PP en Extremadura, sobre el feminismo. En su cuenta de X Guardiola critica el feminismo que dice enarbolar el PSOE citando casos como el de Ábalos, Salazar y la reciente denuncia de una inspectora de Policía al DAO. María Guardiola afirma defender "el feminismo de Vox".

Apunta Triviño que algunas mujeres del PP, de forma privada, están de acuerdo en que esas declaraciones de Guardiola no se sostenían y "esto ha generado incomodidad de cara interna". Recuerda que en el pasado, mientras intentaba negociar un Gobierno autonómico con el partido de Abascal, era la propia Guardiola la que criticaba el supuesto machismo de Vox, mientras que ahora habla de un partido feminista.

"Vox fue el primer partido que cuestionó la ley del aborto o las leyes de violencia de género"

No entiende cómo Guardiola puede defender el supuesto feminismo de Vox cuando fue el primer partido que cuestionó la ley del aborto o las leyes de violencia de genero. "No se puede decir que Vox es un partido feminista, ni si quiera está en el pacto de Estado de la violencia de género".

La presidenta de OK Diario Pilar Rodríguez Losantos mantiene "que el yerno de Sabiniano Gomez (aludiendo a Pedro Sánchez) y el jefe del putero Ábalos dé lecciones de feminismo queda fuera de todo rango". Destaca que ya ha habido comunidades autónomas donde hay consejeros de Vox y en estas comunidades las mujeres "que yo sepa seguimos estando vivas, salimos a la calle, nuestros maridos no nos autorizan las cuentas corrientes, los homosexuales se siguen casando... Mientras el Gobierno ha tenido prostitutas en empresas públicas para que den servicios a ministros".

"María Guardiola es uno de los casos más grandes de transmutación política"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, cree que Vox le está marcando la agenda a María Guardiola y que para saberlo solo hace falta escucharla. "Es uno de los casos más grandes de transmutación política". "Ella decía que iba a poner encima de la mesa una opción más liberal y ahora dice que compra el feminismo de Vox, que es un partido que lleva por bandera el negacionismo de la violencia machista y vicaria". Mantiene además que ha habido recortes en la ley LGTBI en la Comunidad Madrid debido a las políticas de Vox.

