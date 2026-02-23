Muere la influencer Bianca Dias tras una embolia pulmonar después de una cirugía estética

La influencer brasileña Bianca Dias ha muerto tras sufrir complicaciones en el posoperatorio de una cirugía estética realizada a finales de enero o principios de febrero, según han informado medios y publicaciones de su círculo cercano. Dias era creadora de contenido de moda y estilo de vida y contaba con una comunidad de alrededor de 60.000 seguidores en Instagram, donde compartía fotografías de looks, sesiones y viajes.

La muerte se produjo el 19 de febrero de 2026, aproximadamente 18 días después de la intervención, de la que no han trascendido detalles completos. De acuerdo con los relatos difundidos por su entorno, la joven se encontraba recuperándose en un domicilio familiar cuando comenzó a encontrarse mal de forma repentina con síntomas respiratorios.

Fuentes citadas varios medios señalan que la influencer presentó dificultad para respirar y un rápido empeoramiento de su estado. Una amiga, Giovanna Borges, ha explicado en redes sociales que Dias sufrió un coágulo pulmonar y dos convulsiones, y que llegó al hospital sin vida.

Los primeros informes apuntan a que la causa fue una embolia pulmonar, una complicación conocida que puede aparecer tras cirugías de cierta envergadura. La embolia pulmonar se produce cuando una o varias arterias del pulmón quedan obstruidas, con frecuencia por un trombo que se forma en venas profundas (habitualmente en piernas o pelvis) y viaja hasta el pulmón.

Aunque la relación exacta entre la intervención y el desenlace todavía se investiga, los protocolos clínicos contemplan que el riesgo de trombosis y embolia puede aumentar en el posoperatorio por factores como la inmovilidad, la duración de la cirugía o determinadas condiciones previas del paciente. Por ello, en procedimientos mayores se aplican medidas de prevención —como la movilización precoz o métodos de compresión— ajustadas al perfil de riesgo.

Diversos medios también informan de que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar la cadena de acontecimientos médicos. Mientras tanto, la noticia ha generado una ola de condolencias y reacciones en redes sociales, donde seguidores y conocidos han recordado la faceta más cercana de la influencer y han trasladado apoyo a su familia.

Por qué puede ocurrir tras una cirugía estética

En cirugías largas o de cierta envergadura, el riesgo de trombosis venosa y embolia pulmonar aumenta, sobre todo si no se hace una buena prevención.

Factores que elevan el riesgo: inmovilidad tras la operación, obesidad, edad mayor de 40 años, antecedentes personales o familiares de trombosis, varices importantes, uso de anticonceptivos hormonales o terapia hormonal.

Algunas cirugías estéticas, como liposucción y ciertos procedimientos de contorno corporal, se han asociado a más casos de embolia, tanto por coágulos de sangre como por grasa, de ahí que requieran protocolos estrictos de prevención.

