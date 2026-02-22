Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 75

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

¿Se puede olvidar un amor así? En la boda, Seyran y Ferit han compartido miradas cargadas de nostalgia. Escuchar los votos de los novios les ha hecho revivir su segunda boda.

Ferit y Seyran

Publicidad

El destino ha sido muy caprichoso en la boda de Suna y Abidin. Aunque Sinan iba a ser el testigo del novio, al final ha decidido cederle su puesto aFerit. Ha pensado que ellos dos han sido como hermanos toda la vida y que ese lugar le correspondía a él. De esta manera, Seyran y Ferit han terminado juntos en el altar, a muy pocos centímetros, ella como testigo de su hermana y él de su mejor amigo.

Mientras la ceremonia avanzaba, ha sido imposible para ambos no recordar su segunda boda, aquel día en el que se casaron por amor de verdad. Se han venido a la mente las imágenes de lo felices que estaban y lo mucho que se querían. Han recordado cada promesa que se hicieron y cómo sintieron que nada podría separarlos nunca.

Sin embargo, la realidad ahora es muy distinta. Mientras veían a Suna y Abidin cumplir su sueño de estar juntos después de tanto sufrimiento, ellos se sentían más lejos que nunca. A pesar de estar ahí al lado, compartiendo el mismo aire y los mismos recuerdos, Seyran y Ferit se han visto como dos completos desconocidos. El dolor de ver que su historia se ha acabado mientras otros triunfan, los dos han sentido un nudo en la garganta.

Seyran

Seyran se enamora de nuevo y su historia da un giro inesperado: esta noche, salto temporal en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ayla

¡Una nueva enemiga! La madre de Sinan, dispuesta a todo para separarlo de Seyran

Ferit y Diyar

Ferit vuelve a caer en sus demonios y Diyar lo rescata en el momento más triste

Kazim

“Tu sitio ya no está aquí”: Kazim echa a Ferit de la boda y le recuerda que su historia con Seyran terminó

Ferit y Seyran
Capítulo 75

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

Seyran
Capítulo 75

¡El guiño más cómplice! Seyran le recuerda a Ferit quién es para que no se rinda

Xenia Tostado llega a Sueños de libertad con un personaje que lo va a revolucionar todo: “Beatriz es una superviviente de la vida”
Entrevista exclusiva

Xenia Tostado llega a Sueños de libertad con un personaje que lo va a revolucionar todo: “Beatriz es una superviviente de la vida”

La intérprete aterriza en la serie más vista de la televisión para dar vida a Beatriz Lejena, la mujer de Gabriel.

Begoña y Beatriz en el capítulo 508 de Sueños de libertad
Semana del 23 al 27 de febrero

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz, decidida a arruinar la vida de Gabriel, conocerá a Begoña

La mujer de Gabriel llegada de México se dará cuenta de todas las mentiras que ha contado... ¿Estará decidida a denunciarle y contarlo todo?

Seyran

“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Manu Baqueiro y Carol Rovira, en Perdiendo el juicio

Perdiendo el juicio reúne a Manu Baqueiro y Carol Rovira: un reencuentro cargado de recuerdos para los fans de Amar es para siempre

Publicidad