Capítulo 75
Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar
¿Se puede olvidar un amor así? En la boda, Seyran y Ferit han compartido miradas cargadas de nostalgia. Escuchar los votos de los novios les ha hecho revivir su segunda boda.
El destino ha sido muy caprichoso en la boda de Suna y Abidin. Aunque Sinan iba a ser el testigo del novio, al final ha decidido cederle su puesto aFerit. Ha pensado que ellos dos han sido como hermanos toda la vida y que ese lugar le correspondía a él. De esta manera, Seyran y Ferit han terminado juntos en el altar, a muy pocos centímetros, ella como testigo de su hermana y él de su mejor amigo.
Mientras la ceremonia avanzaba, ha sido imposible para ambos no recordar su segunda boda, aquel día en el que se casaron por amor de verdad. Se han venido a la mente las imágenes de lo felices que estaban y lo mucho que se querían. Han recordado cada promesa que se hicieron y cómo sintieron que nada podría separarlos nunca.
Sin embargo, la realidad ahora es muy distinta. Mientras veían a Suna y Abidin cumplir su sueño de estar juntos después de tanto sufrimiento, ellos se sentían más lejos que nunca. A pesar de estar ahí al lado, compartiendo el mismo aire y los mismos recuerdos, Seyran y Ferit se han visto como dos completos desconocidos. El dolor de ver que su historia se ha acabado mientras otros triunfan, los dos han sentido un nudo en la garganta.
