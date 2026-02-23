Adiós vecino, hola inversor: "Podemos conseguir más por tu piso"

“Tenemos familias asiáticas que necesitan comprar urgentemente. Pago al contado”. Vender un piso ha dejado de ser una labor de semanas. Al menos en las zonas más demandadas. Nunca la expresión “me lo quitan de las manos” ha tenido más sentido fuera de un mercadillo de barrio. Grupos inversores extranjeros han encontrado en el centro de las grandes ciudades uno de sus principales caladeros para hacer negocio. No importa que usted nunca hubiera pensado en vender su vivienda: se lo compran. Y para ello recurren incluso a la vieja técnica del buzoneo y el “puerta a puerta”.

"¿Y si le dan un millón? No, no, no, no"

Antonio es propietario de un piso en un cruce de caminos dorado. Aunque usted no conozca Madrid, seguro que ha oído hablar de barrios como Salamanca, Chamberí o Centro. Y en ese “nudo” vive él, en un viejísimo inmueble sin más encanto que su ubicación. Le mostramos el papelito: “estamos empapelados de eso”, comenta. Le preguntamos si vendería por un millón y niega cuatro veces: “Y luego qué, ¿me voy a pedir por ahí?”. Pero también hay quien vende aunque no supiera que quería vender. Nos lo dice el peluquero de la planta baja de este mismo inmueble, recordando que un cliente “desapareció” sin avisar: “nos enteramos de que vendió el piso por dos millones. No tenía previsto vender la casa, hasta que la vendió y se fue”.

"Vienen extranjeros y preguntan si el edificio está en venta"

Ricardo es portero de una finca, también añeja, de esta misma calle céntrica. “se presentan y preguntan. Sobre todo extranjeros”. La situación es habitual, y si en vez del piso lo que está en venta es el conjunto, mucho mejor: “Preguntan si el edificio está en venta”. Long es uno de los pioneros del mercado inmobiliario madrileño dirigido a ciudadanos asiáticos.

“Los chinos siempre hemos estado muy activos para la inversión en España”. En cuanto al “panfleto” que le mostramos lo tiene claro: un reclamo para captar viviendas ante la falta de mercado. Para Long esta actividad frenética de venta de vivienda “puedes verla como una ventaja o como un inconveniente, porque el que tiene el piso está encantado”. Pero el que tan sólo quiere vivir, lo tiene complicado. Bienvenido al nuevo “vecindario”.

