Susana Díaz revela que le pidió a Miguel Ángel Gallardo que no se presentara a las elecciones de Extremadura: "No era el momento"

La socialista Susana Díaz cuenta la conversación que mantuvo con Miguel Ángel Gallardo antes de las elecciones en Extremadura donde el PSOE ha cosechado los peores resultados de su historia en la Comunidad.

Susana Díaz en Espejo Público.

Espejo Público
Publicado:

Susana Díaz aconsejó a Miguel Ángel Gallardo que no se presentara a las elecciones de Extremadura. El candidato socialista a los comicios extremeños ha dimitido como secretario general de los socialistas de Extremadura después de que el PSOE haya conseguido el peor resultado de su historia en las elecciones de esta comunidad perdiendo 10 escaños desde la última llamada a las urnas y quedándose con tan solo 18 asientos.

La socialista Susana Díaz ya ha contado anteriormente en Espejo Público que mantiene una buena relación personal con Gallardo. Le define como una buena persona, un buen compañero y un hombre muy trabajador. Sin embargo, confiesa que ella misma le recomendó que no se presentara a estas elecciones. "No era el momento, ni las circunstancias en las que iba lastrado y en las que podía pasarle lo que le ha pasado", señala. En este momento Gallardo está inmerso en una causa judicial por la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y la investigación del presunto amaño para que trabajara en la Diputación de Badajoz.

"Los acontecimientos han venido como era previsible que podían venir"

La del PSOE lamenta el resultado electoral en Extremadura. "Desgraciadamente los acontecimientos han venido como era previsible que podían venir", señala.

Lorena García, presentadora de Espejo Público, comparaba el caso con el de Fernández Vara que la noche del resultado electoral dio un paso a un lado y no esperó dos días como el caso de Gallardo. Cree que esa noche "cada uno lo vive de una manera". "Cuando ganó aquella noche, en ese momento... tú estás en shock", recuerda. "Él tenía ganas y se lo aconsejé con toda la sinceridad pero después del resultado no hemos vuelto a hablar".

"El partido allí ha quedado anímicamente muy mal"

"El partido allí ha quedado anímicamente muy mal. Los alcaldes ven que esto no es un proyecto para 4 años, lo que hagan tiene que ser a dos años porque vienen unas elecciones municipales".

Cree Susana Díaz que "el partido está abierto en canal porque había gente que no veía la candidatura y otros que lo han llevado a su lado hasta el final". Pide que haya "una reconstrucción del PSOE en Extremadura", un bastión socialista "donde jamás habíamos tenido esos resultados".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

