En tierra lejana | 17 de febrero

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

La estancia en Mardin está cambiando al pequeño mucho más rápido de lo que Alya esperaba. Lo que para ella es una cárcel de armas y secretos, para su hijo se ha convertido en un "castillo" lleno de nuevos tíos y una abuela que no piensa dejarle marchar.

Alya ha intentado hablar con su hijo para convencerle de que deben volver a Canadá cuanto antes. “Tengo que volver a mi puesto en el hospital”, le ha recordado con cariño, buscando una vía de escape de la mansión Albora. Sin embargo, se ha encontrado con una respuesta que no esperaba: el niño no solo se ha negado a irse, sino que ya se siente parte del clan.

Mientras pintaba un dibujo de toda la familia Albora, el pequeño le ha confesado a su madre que prefiere quedarse en Mardin y que sus juguetes se los envíen allí. Pero el golpe más duro para Alya ha llegado cuando el niño le ha pedido que ella también le llame Cihan y no Deniz.

Alya ha visto con terror cómo su hijo está creciendo a pasos agigantados bajo la influencia de una familia que ella apenas conoce. El pequeño ya no necesita ni que lo arrope para dormir porque se siente "mayor" en su nueva casa. ¿Logrará Alya sacarlo de allí antes de que pierda por completo su identidad o se convertirá el niño en el próximo gran heredero de los Albora?

En tierra lejana | 17 de febrero

En tierra lejana | 17 de febrero

En tierra lejana | 17 de febrero

Cihan está decidido a ganarse la confianza del pequeño Cihan Deniz, y para ello no ha dudado en saltarse las normas de Alya.

En tierra lejana | 17 de febrero

La estancia en Mardin está cambiando al pequeño mucho más rápido de lo que Alya esperaba. Lo que para ella es una cárcel de armas y secretos, para su hijo se ha convertido en un "castillo" lleno de nuevos tíos y una abuela que no piensa dejarle marchar.

