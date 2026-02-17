¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

Alya ha intentado hablar con su hijo para convencerle de que deben volver a Canadá cuanto antes. “Tengo que volver a mi puesto en el hospital”, le ha recordado con cariño, buscando una vía de escape de la mansión Albora. Sin embargo, se ha encontrado con una respuesta que no esperaba: el niño no solo se ha negado a irse, sino que ya se siente parte del clan.

Mientras pintaba un dibujo de toda la familia Albora, el pequeño le ha confesado a su madre que prefiere quedarse en Mardin y que sus juguetes se los envíen allí. Pero el golpe más duro para Alya ha llegado cuando el niño le ha pedido que ella también le llame Cihan y no Deniz.

Alya ha visto con terror cómo su hijo está creciendo a pasos agigantados bajo la influencia de una familia que ella apenas conoce. El pequeño ya no necesita ni que lo arrope para dormir porque se siente "mayor" en su nueva casa. ¿Logrará Alya sacarlo de allí antes de que pierda por completo su identidad o se convertirá el niño en el próximo gran heredero de los Albora?