"No hay pistolas, pero todo lo demás sigue ahí": Chapu Apaolaza, sobre la salida de etarras a semilibertad

La polémica por los terceros grados a presos de ETA ya era intensa… hasta que tomó la palabra Chapu Apaolaza. Su intervención en el programa ha cambiado el tono de forma contundente y crítica, provocando un ambiente de tensión en pleno directo: “Me produce dolor por la manera en la que retuercen la ley para dar gusto a la política y para que Sánchez sobreviva en Moncloa”.

Acusación directa al gobierno

Chapu ha ido más allá y ha señalado el motivo real -según él- de los beneficios penitenciarios: “No es la liberación, sino por qué sucede: satisfacer socios gobierno. Blanquean relato soltando a los presos”.

El periodista ha insistido que detrás existe un pacto no explicado públicamente: “Nunca se han conocido cláusulas del contrato”.

Y ha añadido una frase que ha provocado murmullos entre los colaboradores: “Es semilibertad en manos del gobierno vasco, ¿por qué? Bildu exigió a Sánchez que para aprobar presupuesto ofreciera competencias penitenciarias a gobierno vasco”.

Nada ha cambiado

Lejos de suavizar el tono, ha descrito el clima actual con una advertencia que ha helado el plató: “Lo que se siente es que nada ha cambiado. No hay pistolas pero todo lo demás sigue ahí: violencia, terror, miedo, amenazas de quienes mataban… es un eco de la misma gente”.

Y ha recordado un episodio reciente con uno de los exmiembros de la banda: “Que un periodista pregunte a Txeroki y se encuentre con un comando que insulta, amenaza y amedrenta a periodistas… que alguien me explique cómo eso es el clima convivencia de nueva normalidad y paz que se vive en País Vasco”.

Nuestra colaboradora, Mariló Montero, ha respaldado el tono crítico y lanzado una advertencia sobre la memoria colectiva: “Hace falta fortaleza porque a mí me preocupa mucho la amnesia sobre el pasado de los terroristas que han matado a españoles por los que no se han arrepentido”. La presentadora ha cuestionado además la reinserción de los beneficiados: “No hay reinserción porque ellos no la quieren”. Y ha rematado con una reflexión que ha intensificado el debate: “Me preocupa más el presente justificando la existencia de estos etarras”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.