Montero se pronuncia sobre la derrota en Extremadura: "El rival del PSOE en las elecciones ha sido la abstención"

María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, se ha pronunciado este jueves sobre lo ocurrido en las elecciones de Extremadura y ha considerado que el "rival" del PSOE en las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, en las que se obtuvieron unos "muy malos resultados", ha sido la "abstención", y ha apelado a una movilización del electorado de izquierdas de cara a las votaciones autonómicas del 2026.

La derrota ha supuesto que se muevan las aguas internas en el PSOE, y algunos acusan a la dirección nacional de intentar tomar ahora el control de la federación extremeña, después de lo ocurrido en las urnas.

Las palabras de Montero sobre la participación en Extremadura

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha señalado que, sin suda, los del pasado domingo han sido "muy malos resultados" para el PSOE, que "se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación" del candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, quien ha dimitido como secretario general del PSOE extremeño tras los resultados electorales.

"Yo creo que eso le honra porque cree que puede haber otras personas que capitalicen mejor este proyecto o que seduzcan mejor, al conjunto de la ciudadanía", ha señalado Montero, quien ha indicado que el PSOE "toma nota" de lo ocurrido y se harán "estudios para ver exactamente cómo se ha comportado el electorado".

Ha señalado que lo que más le preocupa "siempre a la izquierda es la abstención": "Para nosotros, nuestro rival político no es la derecha, no es el PP, es la propia abstención". "Cuando los ciudadanos que votan habitualmente al PSOE o a otras formaciones de izquierda, por alguna razón, la que sea, no se sienten en ese momento con ánimo o con el esfuerzo que es ir a votar, se quedan en casa", ha señalado.

Montero ha señalado que se da la circunstancia de que es la primera vez también que, en Extremadura, las elecciones autonómicas no coinciden ni con unas municipales ni con unas generales, lo que ha "retardado la llegada de los ciudadanos a las urnas".

Montero sobre la presidencia del PP en Extremadura

Sobre la posibilidad de que el PSOE se abstuviera en la investidura de la candidata del PP a la Presidencia extremeña, María Guardiola, Montero ha señalado que la sociedad en general "no está entendiendo al Partido Popular", que "está en una política de alianza con el único socio posible que tiene, que es la ultraderecha".

Con las elecciones de Extremadura, según Montero, han "perdido el PP, que se ha quedado prácticamente igual, y el PSOE y ha ganado Vox". "Los responsables autonómicos del PP tienen que tomar nota de lo que está ocurriendo, porque su discurso, sus políticas y sus alianzas están fortaleciendo a la ultraderecha", ha dicho.

Ha recalcado que la "palabra para el establecimiento de alianzas la tienen los militantes socialistas, pero es obvio que el proyecto del PP y el del PSOE son antagónicos". "Las políticas que practica el PP, desde luego, no tienen el consenso ni tienen el aval del PSOE", ha señalado.

Montero ha indicado que le sorprende el hecho de que siempre que se plantea que el PP "no tiene suficientes votos para gobernar en solitario, se dirige la mirada al PSOE", algo que no ocurre nunca cuando es al revés: "Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que desarrollar una estrategia con otros grupos políticos, nunca, tenemos la mano tendida del PP".

Respecto al hecho de que dirigentes del PP, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dicho que hay trasvase de votos del PSOE a Vox, ha indicado que los trasvases de votos son "del PP a Vox y esto lo sabe" el presidente andaluz, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

La vicepresidenta anima a participar en las próximas elecciones

De cara a las próximas elecciones autonómicas en Aragón y Castilla y León, Montero ha considerado que hay que "movilizar a ese electorado que a veces se encuentra perezoso para acudir a votar" en unos comicios regionales, porque los ciudadanos acuden más "masivamente a votar cuando se les llama para unas elecciones generales, por la importancia del Gobierno de España".

"Pero tenemos que hacer pedagogía para trasladar a la gente lo importante que es elegir bien a un gobierno autonómico, que es responsable de la sanidad, de la educación, de la política de vivienda o de la dependencia, de políticas que son tan cercanas al ciudadano que éste tiene que saber que quien tiene las llaves para esa política es el presidente o presidenta autonómico", ha agregado.