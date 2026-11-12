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La valiosa lección de un bombero experimentado a dos novatos: "No te acostumbras a ver fallecer a una persona"

Rubén Serrano ha contado la dura realidad de cómo es la profesión de bombero, lo que incluye intervenciones "con una afectación psicológica grandísima".

La valiosa lección de un bombero experimentado a dos novatos

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La nueva experiencia real de El Hormiguero ha unido a dos futuros bomberos con uno experimentado. Ha sido todo un choque con la realidad de la profesión contada por un profesional que ya ha vivido profundamente esta vocación.

Rubén Serrano les ha contado, entre sus primeras inquietudes, cuál es el sonido que más miedo le da escuchar dentro de un incendio y la intervención que nadie quiere que le toque. El bombero ha hablado de los incendios forestales: "El ruido es ensordecedor, es como un rugir, como si fuera un animal que se acerca, gigantesco". Y también de lo duro que es intervenir "cuando hay afectación y sufrimiento humano, como los intentos de suicidio, incluso suicidios consumados, son situaciones muy desagradables, con una afectación psicológica grandísima para toda la dotación, notas cómo los compañeros, cuando vuelve al parqué, vuelven un poco tocados".

Los futuros bomberos han querido saber cuál es el peor caso que le ha tocado vivir y a Rubén se le ha visto afectado al recordar un accidente de tráfico. "Es doloroso", ha asegurado, sin querer entrar en muchos detalles. Además, ha asegurado que es imposible acostumbrarse a ver morir a personas.

Aunque les ha dado un consejo para evitar que se lleven a casa la afectación por las intervenciones, Rubén ha reconocido que a menudo les ocurrirá. Entre lo más duro que ha contado, ha recordado cómo ha perdido a compañeros en acto de servicio.

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