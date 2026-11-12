Santiago Abascal se pronuncia de la situación de Ceuta: "Es urgente que todos los inmigrantes que están en la ciudad salgan inmediatamente"

Santiago Abascal ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre la crisis de Ceuta, y el líder de Vox, ha sido contundente: "Lo primero que hay que hacer es llevar a todos los inmigrantes a las fronteras y actuar de manera inmediata, de manera contundente, para sacar a todas las personas que han entrado ilegalmente".

Abascal afirma que lo que hay que hacer es poner a Marruecos ante su "espejo". Aunque reconoce que antes hay que comprobar si Marruecos quiere de verdad de vuelta a todos los que han entrado ilegalmente, algo que muchos ponen en entredicho ya que se han intentado cursar expedientes de evolución y no ha sido posible.

Un discurso público de Marruecos que no se corresponde con la realidad: "No me sorprende", dice Abascal. Y añade: "Yo creo que de eso tendrá que responder el presidente del Gobierno, que es el candidato de Marruecos en estas elecciones y que ha sido incapaz de hacer un solo reproche después de esta invasión de Ceuta, y de que tres ministros de Marruecos reclamaran Ceuta y Melilla".

Las medidas que propone Vox

El líder de Vox propone algunas medidas tanto diplomáticas como de otra índole: "Habrá que suspender el acuerdo de amistad con Marruecos, habrá que suspender el trato preferencial de la Unión Europea, habrá que plantearse también la suspensión del Mundial, y todas las medidas que sean necesarias respecto a Marruecos".

Santiago Abacal insiste en que los ceutíes recuperen cuanto antes la normalidad y para ello, afirma que es absolutamente urgente que todos los que están en Ceuta salgan inmediatamente.

Para Abascal, que ha visitado la ciudad autónoma en varias ocasiones, la vida allí está "congelada": "Hay una sensación de inseguridad que es muy insoportable para el desenvolvimiento de la gente en su día a día". E insiste en que esa debe ser "la primera urgencia del Gobierno".

¿Cómo hacerlo? El líder de Vox lo tiene claro: "Intentándolo de todas las maneras que sean necesarias, cambiando legislación por medidas de la Unión Europea y, por supuesto, tomando las medidas para que nunca vuelva a ocurrir, para que nunca vuelva a ser asaltada en nuestra frontera, ni por vía terrestre ni por vía marítima".

Finalmente, ha querido lanzar un mensaje nombrando a su partido: "No tenemos nada en contra de los migrantes que llegan a nuestro país, sino de las políticas que los traen hacia aquí. No queremos ser cómplices de todo esto".

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