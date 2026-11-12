Empate de altura: David iguala los 23 aciertos de Moisés en su último turno en AlaZ

David y Moisés han llevado la igualdad hasta unos límites extraordinarios en un duelo de AlaZ que ha sido vibrante. Los dos concursantes han firmado un empate a 23 aciertos que ha mantenido la emoción hasta el último instante en Pasapalabra, con un bote de 1.270.000 euros en juego.

Desde el inicio se ha visto un pulso apasionante, ya que las diferencias en los marcadores han sido mínimas. De hecho, ambos han terminado su primera vuelta en turnos consecutivos y con la misma cantidad de aciertos: 21, dejando sólo cuatro letras pendientes.

El primero en mover ficha ha sido Moisés. El concursante riojano ha completado una actuación sobresaliente gracias a “mariscal” y “pisatario”, y ha decidido plantarse con 23 aciertos. Ese listón de enorme nivel le obligaba a David a dar una réplica igual… o superior. “A ver si hay suerte”, le ha comentado a Roberto Leal. Lo que ha exhibido es sangre fría para lograr ese empate de tanto mérito con “garullo” y “estante” como últimas respuestas. ¡Revive este trepidante AlaZ en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de Moisés:

Con la C > Pseudónimo del artista David Booth, autor de un mural del Mercado Reina Victoria de la ciudad de Melbourne: Ghostpatrol

Con la Z > Apellido de la socióloga que fue la principal autora del Manifiesto de Novosibirsk de 1983, crítico con la economía soviética: Zaslávskaya

Las respuestas más complicadas de David: