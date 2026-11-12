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HUELGA GENERAL

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) acusa a los sindicatos de ser "tentáculos sanchistas": "Saben que se les acabó el chollo"

La número dos de las listas del PP conecta con 'Espejo Público' y valora la huelga general convocada este pasado 11 de noviembre. En su discurso, no deja atrás las críticas al Ejecutivo.

Cayetana Álvarez de Toledo

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) acusa a los sindicatos de ser "tentáculos sanchistas"

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Anna Martín
Publicado:

El Partido Popular no ha ocultado sus críticas hacia la huelga general. Hoy, la número dos de las listas de Alberto Núñez Feijóo en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, las reiteraba en nuestro programa.

Tras enviar ánimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los incidentes que en algunos puntos de España se han desencadenado con motivo del 11N, Álvarez de Toledo decía: "Ellos defienden a los trabajadores muchísimo mejor que estos sindicatos verticales que están al servicio de Sánchez".

"Necesita escuadrones para seguir ocupando las instituciones"

Los sindicatos, según Álvarez de Toledo, "se han pasado ocho años de brazos cruzados ante la destrucción de la clase media, cobrando, viviendo bien, sin trabajar y, cuando llegan las elecciones, salen a las calles y se ponen a romperlo todo". En caso de llegar al poder, el PP se compromete a "revisar el gasto" de las financiaciones a los sindicatos, a los que llama "tentáculos sanchistas".

Para ella, las escenas de violencia no son casualidad. "Sánchez necesita escuadrones para seguir ocupando las instituciones", consideraba, haciendo responsable al presidente del Gobierno de lo ocurrido. Sin embargo, no le pedía que lo condenara: "No puede condenar algo que él mismo alienta y alimenta".

La número dos del PP extraía una conclusión de este señalamiento: "Como ha perdido la calle, ahora pretende encenderla".

"No les tenemos miedo"

"A esta gente no le tenemos miedo, saben que se les acabó el chollo, nosotros apagaremos el fuego y vamos a restaurar el orden y la libertad". Es el mensaje que lanzaba en este contexto, planteando a su partido como la solución de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, ofrecía "protección y amparo" a los agentes policiales.

Teniendo en cuenta que la huelga general se convocaba con motivo de la crisis de la vivienda, la popular hablaba de lo que considera el "inmenso fracaso material" del Gobierno actual. Para ella, el hecho de convocar la huelga, supuestamente contra la oposición, era "un fiasco".

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