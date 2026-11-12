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El representante de Helena Bianco, roto tras su fallecimiento: "Ha sido una enfermedad muy cruel"

La artista Helena Bianco, que llevaba un par de meses alejada de los escenarios para tratarse de su enfermedad, ha fallecido. A sus 78 años, la cantante hacía frente a un cáncer neuroendocrino muy agresivo y resistente a los tratamientos.

Representante Helena Bianco

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Sara Sanz Navarro
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La cantante Helena Bianco, quien popularizó el verso de: "Será maravilloso, viajar hasta Mallorca", ha fallecido a los 78 años. La artista enfrentaba una dura lucha contra el cáncer que la obligó a apartarse de los escenarios.

Helena saltó a la fama con la canción 'El Puente', pero nunca dejó de dedicarse a su mayor pasión: la música. Tanto que una de las últimas veces que pudimos verla públicamente fue el 15 de septiembre, precisamente cantando en Bembimbre (León).

Helena Bianco

Desde entonces, la cantante se había apartado de los focos para tratarse de su enfermedad, un cáncer neuroendocrino muy agresivo y resistente a los tratamientos. Según contaba su hermano en Y ahora Sonsoles, la artista se mantuvo optimista y esperanzada hasta el último momento, aunque la enfermedad avanzó con demasiada fuerza y rapidez.

"Estoy roto, ha sido una enfermedad muy cruel, no se lo merecía", afirma Alexis Mendiola, representante de Helena Bianco. Según nos cuenta, se han visto obligados a cancelar muchos proyectos que Helena tenía por delante y que le hacían mucha ilusión, ya que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Alexis confiesa que trabajar con Helena ha sido una suerte, ya que siempre se mostraba positiva y dispuesta a todo. Además, asegura que la cantante era muy consciente del cariño que le tenía el público y estaba muy agradecida: "Se ha ido sabiendo que la querían muchísimo".

La noticia deja huérfano al mundo de la música, que siempre recordará a una artista que ha formado parte de él durante seis décadas. Una mujer que deja una huella imborrable en la música y en quienes la conocían.

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