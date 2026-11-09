El pronóstico de Víctor Gutiérrez (PSOE) para las elecciones generales: ¿confía en su partido?

A solo 20 días de las elecciones, nos encontramos en el ecuador del periodo transcurrido desde su convocatoria adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, las encuestas ya empiezan a dibujar escenarios cada vez más próximos a las urnas. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El pasado viernes ya fue nuestra colaboradora Elisa Beni quien se atrevió con su propia predicción. Hoy, han sido tanto el número 13 de la candidatura socialista por Madrid, Víctor Gutiérrez, como el periodista y colaborador José Peláez los encargados de dibujar su esquema.

El "optimismo" de Víctor Gutiérrez

El diputado socialista se ha desmarcado de la mayoría de las encuestas, que prevén una bajada sustancial de su partido, y mantiene su confianza en el PSOE, al que otorga un total de 133 escaños, posicionándolo como la primera fuerza política. "La gente que no está participando en estas encuestas va a acabar votando", se mostraba optimista.

A la nueva coalición alternativa de izquierdas, con Ada Colau como candidata, le dibuja 14 escaños.

En cuanto al PP, cree que se situará por debajo, con 114 escaños. Siguiendo con la derecha, otorga a Vox un total de 58 diputados.

Aunque se centra a la hora de hacer su predicción en los cuatro partidos con candidatura nacional, menciona que, con 31 escaños aún por repartir, confía en que estos se dirijan hacia la continuidad del actual Gobierno tras el 29-N.

Para la periodista Pilar Velasco, el optimismo del diputado socialista "se queda corto" al lado del que mostrará el CIS de Tezanos en sus próximas encuestas. "Luego, cuando son las elecciones, es el que menos falla", le respondía Gutiérrez.

José Peláez se atreve con un pronóstico más detallado

El periodista y colaborador del programa José Peláez también ha dibujado lo que cree que ocurrirá en el Congreso tras la convocatoria electoral. En su reparto, ha llamado la atención de nuestra presentadora la similitud de escaños que otorga al PP y al PSOE, con 132 y 130 diputados, respectivamente.

Velasco también hacía un comentario en esta ocasión, recordándole que hace unos días daba la victoria al PSOE, a lo que Peláez respondía: "Eso fue antes del accidente de Urda, ahora estoy reculando". El periodista, tras estas palabras, admitía que no descartaba volver a dar un paso atrás en esta nueva predicción.

A Vox le otorgaba 50 escaños y al Frente Amplio, un total de 8. En su caso, ha sido más detallista en su predicción y ha dibujado el escenario del resto de partidos. A Esquerra le daba 10 escaños, mientras que a Junts y Adelante Andalucía les otorgaba tan solo 3 a cada uno. En cuanto a EH Bildu, le pronosticaba un "buen resultado", con 7 escaños, a diferencia de los "decepcionantes" 3 que atribuía al PNV. Al gallego BNG le reservaba 2 diputados, repartía un escaño a Coalición Canaria y otro a Compromís, y dejaba fuera de este esquema a Podemos.

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