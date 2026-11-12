¿Cuánto reciben los sindicatos? Lo analizamos con el economista Carlos Rodríguez Braun

La financiación de las organizaciones sindicales y su papel en el panorama político y laboral actual se encuentran en el centro del debate público. Según los datos extraídos del Boletín Oficial del Estado, la asignación de fondos públicos a estas organizaciones ha variado significativamente dependiendo del partido en el Gobierno.

El histórico de las subvenciones gubernamentales muestra la siguiente evolución: durante los mandatos de José María Aznar, la cifra se situó en 11 millones de euros; con José Luis Rodríguez Zapatero ascendió a 15 millones; Mariano Rajoy la partida se redujo a 8,9 millones de euros, la más baja; y con Pedro Sánchez la asignación ha alcanzado los 32 millones de euros.

El actual Gobierno ha destinado 64 millones de euros a los sindicatos en dos años, la misma cantidad que Rajoy asignó durante sus siete años de mandato.

Braun analiza el escenario

El profesor y economista Carlos Rodríguez Braun analiza este escenario y destaca que "los sindicatos han sido una parte muy importante de la política durante los últimos 8 años". Respecto a las recientes movilizaciones laborales, el economista señala que "la gente no entiende muy bien el motivo de la convocación de la huelga ahora", ya que los problemas que reivindica la huelga llevan vigentes toda la legislatura del presidente Sánchez y, en ese caso, considera que se debería de haber convocado la huelga mucho antes.

Ante el anuncio de distintos partidos políticos sobre una posible reducción de estas subvenciones, Rodríguez Braun sostiene que la reducción de las subvenciones podría fortalecer a los sindicatos porque les obligaría a financiarse con las cuotas de sus afiliados y eso garantizaría una mayor independencia.

Para el economista, el problema de fondo va más allá de los fondos estatales: "Lo más grave de los sindicatos no es su financiación por parte de la izquierda, sino que secundan de manera muy entusiasta unas políticas ineficaces". Por otro lado, Carlos Rodríguez Braun ha fijado su postura sobre la financiación de los partidos políticos: "Estoy de acuerdo con Abascal, los partidos políticos, e incluso quizás antes que los sindicatos, deberían de financiarse con las cuotas de sus afiliados".

Por su parte, Nicolás Redondo enmarca la situación española dentro de los distintos sistemas de organización sindical a nivel internacional: "Hay que admitir que en relación con los sindicatos existen varios modelos", explica. En Estados Unidos el modelo otorga a los sindicatos "la capacidad de decidir quién entraba y no entraba en una empresa y tiene derecho a veto", contando con una financiación propia. En Alemania, "los sindicatos participan en términos empresarios en las grandes empresas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.