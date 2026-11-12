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Vuelve a ver la entrevista completa a Eduard Fernández en El Hormiguero

El actor se ha abierto por completo en una noche en la que hemos conocido algunas de sus facetas más personales.

Vuelve a ver la entrevista completa a Eduard Fernández en El Hormiguero

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Uno de los intérpretes más reconocidos del panorama cinematográfico español, Eduard Fernández, ha sido el encargado de cerrar la semana en El Hormiguero. El actor ha conversado sobre su presente profesional y ha compartido algunas de las experiencias más curiosas que ha vivido delante y detrás de las cámaras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido de la faceta paternal del intérprete. El invitado ha dicho que tiene muy buena relación con su hija pero que su mayor error es que le cuesta mucho decirle que 'no'.

Tras esto, Pablo Motos le ha sorprendido mostrándole uno de las experiencias reales más conmovedoras que se recuerdan en la que un bombero ha hablado sobre su profesión a unos jóvenes aspirantes a serlo.

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