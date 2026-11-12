Moisés confunde a Ricky Martin con Enrique Iglesias y se queda sin victoria en La Pista

Si Ricky Martin ve Pasapalabra, y Roberto Leal asegura que hasta “los graba en VHS”, habrá visto cómo una de sus canciones ha puesto en aprietos a David y a Moisés. Es más, se habrá sorprendido al ver cómo el concursante alfareño le confundía incluso con Enrique Iglesias.

‘Skake your bon-bon’ es el tema que les ha resistido más de lo esperado, incluso tras escuchar dos fragmentos. De hecho, aunque en el segundo ha sonado ya la voz de Ricky, ha sido cuando Moisés le mezclaba con otro de los grandes iconos del pop latino. “No he sido nunca fan suyo”, ha comentado sobre Enrique Iglesias.

Aunque David tampoco parecía mucho más inspirado, ha tenido la suerte de ser el más rápido con el pulsador cuando Roberto Leal ha dado el título en español. La victoria podía caer hacia cualquier lado y al final ha sido el barcelonés quien ha sumado dos segundos en este duelo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!