Afra Blanco camino a la huelga general: "Los piquetes tienen que ser informativos, no coercitivos"

Jornada de huelga y debate en Espejo Público. Este miércoles, la activista y sindicalista Afra Blanco no ha acudido al plató porque estaba en la calle secundando la huelga general. "Hoy te esperábamos, pero tenías trabajo en las calles", le ha dicho Susanna Griso al arrancar la conexión. Afra, contundente, le ha respondido: "He ido a la huelga con orgullo de clase".

La conversación se ha encendido al analizar los momentos de tensión vividos a primera hora en la estación de Sants, en Barcelona, donde se ha impedido el paso a varios viajeros. Griso ha sido muy clara: "Esto supera los límites de una huelga. Se tienen que respetar los derechos de todo el mundo".

Una postura que Afra Blanco ha compartido sin dudar: "Estoy plenamente de acuerdo contigo. Los piquetes no tienen que ser coercitivos, tienen que ser informativos". Sin embargo, la colaboradora ha querido denunciar lo vivido esta madrugada en Mercamadrid y Fuencarral, donde asegura que la Policía les ha impedido realizar su labor: "No se nos ha permitido informar de nada. Se nos ha tenido contra las vallas con un cordón policial que no nos dejaba avanzar".

Un tirón de orejas a la gestión de la Comunidad de Madrid

Además, Afra ha aprovechado el directo para criticar la gestión de Isabel Díaz Ayuso tras la resolución sobre los servicios mínimos en la región: "Por primera vez en democracia, un tribunal ha decretado que los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid son abusivos e ilegales en transportes y educación. Es una vergüenza". Una intervención firme con la que ha defendido el derecho a la huelga sin perder el respeto a los ciudadanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.