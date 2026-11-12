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Muere Helena Bianco, cantante de Los Mismos, tras desvelar hace días que padecía cáncer

La artista vallisoletana había cancelado sus actuaciones para someterse a quimioterapia por un cáncer neuroendocrino.

Helena Bianco y Los Mismos en una imagen de archivo

Helena Bianco y Los Mismos en una imagen de archivo EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La cantante Elena Vázquez Minguela, conocida artísticamente como Helena Bianco, ha fallecido este jueves a los 78 años. La noticia ha sido confirmada por su hermano, Alberto Vázquez, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La artista, nacida en Valladolid en 1948 y conocida por su etapa como integrante del grupo musical Los Mismos, padecía un cáncer neuroendocrino por el que había tenido que suspender sus actuaciones.

Días antes de su fallecimiento, su hermano había informado públicamente de la enfermedad que atravesaba la cantante y de la necesidad de someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño y condolencias entre amigos, compañeros y representantes institucionales de su ciudad natal.

Donaciones para la investigación

Alberto Vázquez ha comunicado que la despedida de Helena Bianco tiene lugar este jueves, desde las 12:00 horas, en el tanatorio Mémora Majadahonda, en Madrid. Además, ha trasladado una petición especial a quienes deseen rendir homenaje a la artista.

La familia ha solicitado que, en lugar de enviar flores, amigos y compañeros realicen una donación en memoria de la cantante a la fundación dedicada a los pacientes con cáncer neuroendocrino, a través de la página web de NET España.

Un gesto que busca recordar a la artista y apoyar a las personas afectadas por la misma enfermedad que padecía.

Valladolid despide a Helena Bianco

La noticia del fallecimiento ha provocado diferentes reacciones en Valladolid, ciudad natal de la cantante y con la que mantuvo una estrecha vinculación personal.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha expresado públicamente su pesar a través de las redes sociales y ha querido recordar el cariño que Helena Bianco sentía por su ciudad y por el barrio en el que creció.

"Siempre tenía a Valladolid y a su Barrio España en su corazón. ¡Gran artista, gran persona, vallisoletana única!", ha escrito el regidor en su cuenta de X.

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