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FALLECE HELENA BIANCO

El hermano de Helena Bianco cuenta cómo han vivido sus últimos días: "Las tres últimas noches han sido un calvario de tristeza"

La cantante ha fallecido a los 78 años a causa del cáncer neuroendocrino muy duro y resistente a los tratamientos. Una noticia triste que ha conmocionado por completo a su entorno.

Hermano Helena Bianco

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Helena Bianco, quien fue cantante de Los Mismos y se alzó como ganadora de La Voz Senior, ha fallecido a los 78 años. La cantante padecía un cáncer y se había apartado de los escenarios para tratarse.

Ha sido su propio hermano, Alberto Vázquez, quien ha comunicado la noticia por redes sociales. El mismo que nos contaba en Y ahora Sonsoles hace apenas unos días lo duro que era el cáncer de Helena, que se mostraba resistente a los tratamientos.

Helena Bianco

Tras su fallecimiento, Alberto Vázquez nos ha contado cómo han vivido el triste final de Helena Bianco. "Las tres últimas noches han sido un calvario de tristeza", afirma Alberto Vázquez, "ella no quería irse".

Alberto Vázquez sostiene que la muerte de su hermana es aún más triste porque llega en el pico de su trayectoria musical. "El cáncer se ha llevado por delante los mejores meses de su carrera", afirma.

El hermano de Helena Bianco ha querido agradecer a todo el público y a los medios el cariño que se le ha dado a Helena. Un cariño que es el reflejo de la huella imborrable de Helena Bianco.

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