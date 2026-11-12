Alejandro Herrezuelo, abogado de la presunta hija no reconocida de Felipe González: "Él sabe que ella existe"

Felipe González, expresidente del Gobierno, está en el punto de mira por una mujer que asegura ser su hija. Natalie, una mujer de 42 años, ha interpuesto una demanda de paternidad que ha sido admitida a trámite y que decidirá si el expolítico debe someterse a una prueba de paternidad.

Natalie aporta pruebas de la relación que existía en el pasado entre Felipe González y su madre, Lupe, quien fue secretaria de Omar Torrijos. Una relación de la que ya hubo rumores en 1995, cuando Ruiz Mateos señaló la existencia de una presunta hija del líder socialista fruto de una relación extramatrimonial.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alejandro Herrezuelo, abogado de Natalie. Según cuenta, esta se puso en contacto con él poco antes de verano con varias pruebas que califica de "abundantes". "Hay documentos, fotografías, pruebas testificales, cartas manuscritos...", señala.

Herrezuelo asegura que le consta que Felipe González es consciente de la existencia de Natalie desde hace tiempo. Unos rumores que el entorno de Felipe González niega rotundamente.

Con la demanda, Natalie no busca beneficio económico, sino tan solo el reconocimiento de su apellido. Una demanda histórica que ya está en manos de un Juzgado.