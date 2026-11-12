Marilia repasa sus 30 años de carrera en Pasapalabra: “Estoy tocando desde Ella Baila Sola hasta hoy”

Tres décadas después de convertirse en una de las voces más reconocibles del pop español, Marilia sigue manteniendo intacta su conexión con la música y con el público. La cantante ha aprovechado su visita a Pasapalabra para echar la vista atrás y repasar una trayectoria que comenzó con el fenómeno de Ella Baila Sola.

Durante la conversación con Roberto Leal, Marilia ha hablado de la gira con la que está celebrando sus 30 años de carrera. “Estoy haciendo conciertos grandes, pero también pequeñitos, me he pasado el año yendo a pueblos, a edificios del Patrimonio Nacional”, ha explicado, destacando que lo mejor ha sido poder sentir a sus fans “de cerca”.

Roberto se ha quedado maravillado con el paso del tiempo. “Estoy tocando desde Ella Baila Sola hasta hoy”, ha afirmado Marilia. Su gira aún seguirá el próximo año, aunque este mismo mes tiene una cita muy importante en la madrileña sala Galileo Galilei. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!