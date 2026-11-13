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Mejores momentos | Capítulo 3

La lectura del testamento de Claudia lo cambia todo: Manuela se queda en el pueblo

Claudia dejó todas sus tierras a nombre de su sobrina porque sabía que eso era lo que ella quería y esto ha cambiado los planes de María por completo.

La lectura del testamento de Claudia lo cambia todo: Manuela se queda en el pueblo

La lectura del testamento de Claudia lo cambia todo: Manuela se queda en el pueblo

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Marta Jorge
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Justo antes de que Manuela se marchase a Madrid, María y sus hijos tenían que leer el testamento de Claudia. Esta lectura le ha dado la vuelta a todo, porque Claudia, que conocía muy bien a su sobrina, ha querido ayudarle a conseguir la vida que deseaba.

En el testamento, su tía le ha dejado a Manuela todas sus tierras y en el momento en que se ha enterado, la hija de la Cervantes lo ha tenido claro: no quiere irse a Madrid. La joven ha sido muy contundente con su madre: “Tengo que vivir mi vida, no puedo seguir viviendo la tuya”.

Manuela le ha dicho a su madre que, a partir de ese mismo instante, esas tierras son suyas y quiere quedarse en ellas. María se ha quedado pálida con este nuevo golpe. ¿Dejará de una vez que su hija haga su vida? ¿O seguirá tratando de convencerla para que se marche?

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