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Mejores momentos | 12 de noviembre

¡Vaya flow! Roberto Leal alucina con Lucía Hoyos en La Pista: “Echaba de menos tus bailes”

Lucía Hoyos se ha desmelenado al ritmo de ‘Rock This Party’, de Bob Sinclar, tras acertar cuando ya sólo quedaba un segundo en juego.

¡Vaya flow! Roberto Leal alucina con Lucía Hoyos en La Pista: “Echaba de menos tus bailes”

¡Vaya flow! Roberto Leal alucina con Lucía Hoyos en La Pista: “Echaba de menos tus bailes”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Lucía Hoyos se ha llevado un segundo en La Pista y seguramente también algunas agujetas. Sin embargo, no hay visita a Pasapalabra en la que la actriz no se desmelene con la música, y es lo que ha ocurrido en este programa. De hecho, Martín Fiz ni ha podido seguirle el ritmo en esta prueba.

A los dos invitados les ha costado reconocer la canción que les ha tocado, incluso cuando Roberto Leal les ha dado el título desordenado. Ya sólo quedaba un segundo en juego. Lucía se ha dado cuenta entonces de la respuesta correcta: ‘Rock This Party’, de Bob Sinclar.

Con la victoria, la actriz ha dejado de contenerse en la silla y se ha levantado para darlo todo al ritmo de este estilo house discotequero. “Echaba de menos tus bailes”, le ha reconocido Roberto tras ver cómo se ha desmelenado. ¡Revívelo en el vídeo!

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