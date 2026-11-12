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Arturo Pérez-Reverte o Jordi Wild, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.

Arturo Pérez-Reverte o Jordi Wild, entre los próximos invitados de El Hormiguero

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El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y, antes de poner el broche de oro a una semana más, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de sentar en el plató a Carmen Machi, Estopa, Arturo Pérez-Reverte y Jordi Wild en unas noches que prometen ser únicas.

Lunes: Carmen Machi

Arrancamos la semana con una de nuestras actrices favoritas: Carmen Machi. La intérprete está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie Celeste, que llega a Movistar Plus el próximo 19 de noviembre.

Carmen Machi en El Hormiguero
Carmen Machi en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Estopa

Recibimos al dúo Estopa para hablarnos del lanzamiento de su nuevo disco, titulado La Maketa, que estará disponible desde el próximo 20 de noviembre y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas. Además, los hermanos Muñoz nos van a presentar su próxima gira de conciertos.

Estopa en El Hormiguero
Estopa en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Arturo Pérez-Reverte

Nos visita el escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte con el que charlaremos sobre su nueva novela, titulada La hipótesis más peligrosa, que ya está disponible. Se trata de una novela de aventura e iniciación con una asombrosa mirada sobre el Mediterráneo como memoria viva de la Historia.

Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero
Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Jordi Wild

Recibimos por primera vez a uno de los nombres propios del momento, al creador de contenido Jordi Wild. El comunicador nos presenta su primera novela de terror, titulada La abadía sin ojos-Saint Ophiel”, que ya está disponible.

Jordi WIld en El Hormiguero
Jordi WIld en El Hormiguero | antena3.com
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