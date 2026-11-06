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El pronóstico de Elisa Beni para las elecciones generales: ¿a quién da la mayoría absoluta?

La periodista y colaboradora de 'Espejo Público', Elisa Beni, utiliza la herramienta desarrollada por 'Demócrata' para mostrar sus previsiones de cara a las próximas elecciones generales.

El prónostico de Elisa Beni

El pronóstico de Elisa Beni para las elecciones generales

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Anna Martín
Publicado:

Quedan 23 días para las elecciones generales del 29 de noviembre y, ante la proximidad de la cita electoral, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Hoy, en 'Espejo Público', es la periodista y colaboradora Elisa Beni quien se lanza a la piscina. ¿Seguirá las predicciones que vaticinan las encuestas?

La predicción de Elisa Beni para el 29N

A pesar de la amplia oferta de formaciones políticas, ha repartido los escaños entre los cuatro partidos de ámbito nacional: PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

En el bloque de izquierdas, hacía referencia a la "esperanza de Sánchez", que, según indica, consiste en no bajar de los 100 escaños. Para ella, el presidente del Gobierno cumplirá con este objetivo con un total de 102 diputados para el PSOE, pese a que apunta que las horquillas de las encuestas lo sitúan en 98.

La emergente izquierda alternativa, Frente Amplio, obtendría, según Elisa Beni, un total de 5 escaños.

Ya con la mirada puesta en las formaciones de derechas, la periodista considera que el PP alcanzaría los 137 escaños, mientras que el partido de Santiago Abascal, Vox, se haría con 65.

Aunque todavía quedarían escaños por repartir entre el resto de las formaciones políticas, para Elisa Beni la mayoría estaría en manos de la derecha, con un PP y Vox que sumarían 202 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños.

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