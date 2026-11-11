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FUNERAL URDA

Antonio García, farmacéutico de Urda presente en el funeral: "El eslogan del presidente del Gobierno de 'no todos somos iguales' es muy acertado"

El farmacéutico de Urda, Antonio García, uno de los primeros que acudieron al accidente de trenes, relata como fue el funeral en Toledo y critica la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Farmacéutico URDA

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Manuel Pinardo
Publicado:

La catedral de Toledo ha acogido la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Pasadas las siete de la tarde, la misa ha dado comienzo con la asistencia de los reyes y unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro.

Felipe VI y la reina Letizia, a los que esperaban cientos de personas a las puertas de la catedral, han accedido a través de la Puerta de Reyes para asistir a esta misa organizada por la Archidiócesis de Toledo y en la que están presentes también el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.

Entre los asistentes, estuvo Antonio García, farmacéutico en Urda y Susanna Griso le ha preguntado cómo vivió el funeral: "Nosotros actuamos primeramente como sanitarios luego como psicólogos y ayer tuvimos la suerte de celebrar un funeral la verdad que muy sensible y extraordinario".

Explica que ayer pudieron celebrar dos cosas, la primera, la despedida con 69 velas al Cristo de Urda, que presidió el funeral, y la segunda, que compartieron el dolor con los familiares que estaban allí y pudieron paliar ese dolor: "Son 69 almas que el señor los tiene ya en su seno".

"Ocurrieron varios milagros"

"Además, celebramos otra cosa muy importante para mí que son varios milagros que han ocurrido. ¿Qué es un milagro? Es una sucesión de hechos en que en la bondad de sus resultados no encuentras razonamiento alguno. Como creyente lo llamo milagro pero para mí, el pasado día 28 hubo muchos milagros porque el cristo de Urda no estaba muy lejos de allí", explica Antonio García.

También ha sido preguntado por la ausencia de Pedro Sánchez y Antonio ha sido contundente: "Lamentamos la ausencia de nuestro presidente del Gobierno, que parece ser que no quiere ser el presidente de todos los españoles, su eslogan de 'no todos somos iguales', es muy acertado.

También ha destacado la sencillez sin protocolo con los Reyes y autoridades, ya que con naturalidad, se acercaron a los familiares de las víctimas: "Consiguieron paliar ese dolor con la naturalidad y sencillez de los Reyes, me dejaron cautivado la sencillez animando a las víctimas, una por una. Para mi fue fantástico. Todo fue una grandiosidad".

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