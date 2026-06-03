El exjefe de la UCO asegura que recibió presiones para "ponerse de perfil" en la investigación sobre David Sánchez

La investigación del llamado 'caso Leire Díez' ha incorporado nuevas revelaciones sobre el funcionamiento interno de la Guardia Civil durante las pesquisas que afectaban a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, ha asegurado que recibió presiones de la cúpula del cuerpo para rebajar la intensidad de aquella investigación y evitar iniciativas propias de los agentes.

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, Yuste relató a los investigadores varias reuniones mantenidas durante el verano de 2024 en las que altos mandos expresaron su malestar por la evolución de las diligencias judiciales abiertas en Badajoz.

"Ponerse de perfil"

Uno de los episodios recogidos en las actuaciones se remonta al 16 de julio de 2024. De acuerdo con el atestado, el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) se desplazó a dependencias de la UCO para interesarse por el avance de la investigación.

Según el relato incorporado a la causa, trasladó a los responsables de la unidad que en aquellos procedimientos con repercusión política no debían actuar de manera proactiva.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", recoge el informe.

Críticas a un informe de la UCO

Yuste también relató una reunión celebrada el 12 de julio de 2024 con el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Según su versión, el máximo responsable del cuerpo cuestionó uno de los informes elaborados por la UCO sobre el caso.

De acuerdo con el sumario, Marcos llegó a calificar la solicitud policial vinculada a la investigación como "totalmente prospectivo y malintencionado" y manifestó que la "credibilidad estaba por los suelos".

El exjefe de la UCO se opuso entonces a elaborar un informe definitivo en los plazos planteados, alegando que todavía quedaba documentación por analizar.

Las sospechas sobre una campaña de descrédito

Las diligencias también recogen referencias a varias informaciones reservadas abiertas dentro de la Guardia Civil por posibles filtraciones y por una presunta campaña de desprestigio contra la UCO.

En ese contexto aparece mencionada Leire Díez. Según la documentación incorporada al procedimiento, una nota interna apuntaba a la existencia de actuaciones destinadas a obtener información sobre investigadores de la unidad para desacreditar determinadas investigaciones judiciales.

La causa sigue bajo investigación en la Audiencia Nacional, donde se analizan tanto las presuntas irregularidades relacionadas con la SEPI como las supuestas maniobras para interferir en procedimientos judiciales de relevancia política.

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