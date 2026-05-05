Susana Díaz estalla contra los sondeos: "Están cocinados"

Susana Díaz dice que no se cree los sondeos difundidos y asegura que tienen “la misma credibilidad” que los del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por José Félix Tezanos. Añade que estos estudios están “hechos a gusto de quien paga” y sostiene que buscan influir en el resultado electoral más que reflejar la realidad.

Rifirrafe con Jaime de Los Santos

El enfrentamiento sube de tono cuando uno de los representantes del Partido Popular, Jaime de Los Santos, defienden la validez de los datos. Díaz asegura que las cifras están “engordadas”, que "el que paga es el que manda" y cuestiona la intención de inflar determinados resultados. El intercambio deja momentos de tensión, con reproches cruzados sobre la credibilidad de las encuestas y la situación política en Andalucía.

“Se está inflando a la extrema derecha”

Díaz dice que los sondeos están exagerando el crecimiento de la extrema derecha y asegura que “no reflejan lo que está pasando en la calle”. Insiste en que existe una estrategia para sobredimensionar ciertos resultados electorales y añade que la ciudadanía debe votar con información real y no condicionada por encuestas “cocinadas”.

Datos del paro en Andalucía

Díaz dice que el PP utiliza el debate migratorio para desviar el foco, y asegura que “no se puede culpar a un chaval que llega de fuera” del problema de la vivienda. También critica el modelo de financiación, afirmando que perjudica a Andalucía frente a otras comunidades. El debate ha continuado con las cifras del paro, ambas partes se enfrentan con datos distintos: mientras el PP recuerda tasas cercanas al 37% en etapas anteriores, Díaz defiende que durante su gobierno se redujo significativamente el desempleo.

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