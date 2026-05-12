ELECCIONES ANDALUCÍA
¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde
La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía está participando en algunos actos de campaña, pero en ninguno de ellos coincide con la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Hoy Susana Díaz explica las razones en Espejo Público.
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Comienza la cuenta atrás para las elecciones al Parlamento de Andalucía. Los andaluces están llamados a las urnas este próximo domingo para decidir su futuro gobierno y los partidos políticos se esfuerzan por terminar de convencer a los indecisos. La campaña electoral pasa por su punto álgido entre debates, entrevistas, mítines y otros actos.
En los mítines es habitual ver a rostros reconocidos de cada partido. Y entre las personalidades que participan, no pueden faltar los candidatos que precedieron a los actuales. Susana Díaz, senadora del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019, es una de las personas que ha querido mostrar su apoyo a los socialistas andaluces.
“Andalucía merece la pena porque necesita al PSOE y el PSOE está aquí con ganas, con muchas ganas. Vamos a salir a por todas, vamos a dar por esta tierra lo que esta tierra merece. Hagamos de estas elecciones una fiesta”, expresó, eufórica, la expresidenta andaluza la semana pasada en un acto en la localidad onubense de Bollullos.
La pasión y el entusiasmo con el que pronunció su discurso, ha hecho que Susana Díaz haya recibido críticas. “Es que imagínate, yo llevo sin subirme a un atril un montón de tiempo porque no me habían dejado. Entonces estaba como ese futbolista que se concentra por primera vez después de mucho tiempo", ha explicado.
¿Por qué no coincide con Montero?
Susana Díaz mañana volverá a participar en la campaña, pero de nuevo lo hará sin coincidir con María Jesús Montero. Preguntada por ello, la expresidenta andaluza asegura que no ha coincidido en ningún mitin con la actual candidata del PSOE para repartirse porque “Andalucía es muy grande”. “Cuando yo estuve en Granada el domingo, en la Costa Tropical, ellos estaban los dos en la Línea”, ha explicado.
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