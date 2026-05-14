La anécdota de Rappel con Coco Chanel: “Nos hizo una paella que no había quién se la comiera”

Rappel ha asegurado que le encanta Mask Singer y que “se lo ha pasado bomba”. El vidente ha confesado que no se lo ha dicho ni a sus hijos.

Rappel ha contado su anécdota con Coco Chanel, “cuando yo dije que quería ser modisto, mi madre me llevó a casa de Coco Chanel y nos hizo una paella que no había quién la comiera”.

El vidente ha afirmado que su máscara le pareció muy divertida y que le encantaba. “Felicito a los creadores de las máscaras” ha confesado Rappel.

El protagonista nos ha contado que con 80 años le ha costado “bailar dentro de la tortuga”.

Sobre los temas que ha tenido que interpretar, Rappel ha afirmado que ha sido muy curioso ponerse en la piel de Mago de Oz, “yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, me han hecho sentirme como una estrella” ha dicho la Tortuga de Mask Singer.