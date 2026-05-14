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Detrás de la máscara

La anécdota de Rappel con Coco Chanel: “Nos hizo una paella que no había quién se la comiera”

El conocido vidente ha sido descubierto por los cuatro investigadores de Mask Singer, por primera vez en la edición, los cuatro han coincidido en el nombre que se escondía bajo Tortuga.

Rappel era Tortuga en Mask Singer

La anécdota de Rappel con Coco Chanel: “Nos hizo una paella que no había quién la comiera”

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Carmen Pardo
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Rappel ha asegurado que le encanta Mask Singer y que “se lo ha pasado bomba”. El vidente ha confesado que no se lo ha dicho ni a sus hijos.

Actuación Tortuga

Actuación Tortuga

Rappel ha contado su anécdota con Coco Chanel, “cuando yo dije que quería ser modisto, mi madre me llevó a casa de Coco Chanel y nos hizo una paella que no había quién la comiera”.

El vidente ha afirmado que su máscara le pareció muy divertida y que le encantaba. “Felicito a los creadores de las máscaras” ha confesado Rappel.

El protagonista nos ha contado que con 80 años le ha costado “bailar dentro de la tortuga”.

Sobre los temas que ha tenido que interpretar, Rappel ha afirmado que ha sido muy curioso ponerse en la piel de Mago de Oz, “yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, me han hecho sentirme como una estrella” ha dicho la Tortuga de Mask Singer.

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