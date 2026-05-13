Polémica en la campaña andaluza por las llamadas del PSOE a los ciudadanos utilizando citas sanitarias

La recta final de la campaña electoral andaluza se endurece a cuatro días de las elecciones. El foco político se ha trasladado ahora a una serie de llamadas telefónicas difundidas en distintos puntos de Andalucía y dirigidas a teléfonos fijos, en las que una voz acusa al Gobierno de Juanma Moreno de "privatizar" y "abandonar" la sanidad pública.

Los mensajes, de apenas 25 segundos, utilizan un tono similar al de comunicaciones institucionales. "Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública", señala la grabación antes de concluir con una referencia explícita: "Financiadas por el PSOE".

El PP habla de "suplantación"

La difusión de estas llamadas ha provocado la reacción inmediata del Partido Popular andaluz, que estudia posibles medidas al considerar que puede existir una utilización engañosa de formatos similares a los empleados por servicios públicos.

Desde el entorno popular califican la iniciativa de "suplantación" y acusan al PSOE de tensar la campaña en los últimos días previos a la votación.

Mientras tanto, desde sectores del PSOE andaluz algunas voces han evitado pronunciarse inicialmente sobre la polémica, aunque posteriormente dirigentes socialistas defendieron que se trata de una acción legal encuadrada dentro de la campaña electoral.

En Ferraz restan importancia al asunto y aseguran en privado que mientras unos "invierten en llamadas", otros optan por campañas más vinculadas al espectáculo.

Moreno y el videoclip de campaña

La polémica coincide además con la difusión del nuevo videoclip electoral protagonizado por Juanma Moreno, donde el dirigente popular aparece cantando parte de la sintonía de campaña.

El vídeo ha generado críticas desde la oposición y también desde Vox. Santiago Abascal ha acusado a Moreno de pasar "del luto a Operación Triunfo", insinuando que intenta desviar la atención política en plena campaña.

La batalla electoral se intensifica mientras las encuestas continúan situando al PP como favorito. Moreno insiste en que su partido sigue siendo "el preferido", mientras las fuerzas de izquierda intentan movilizar al electorado progresista en los últimos días.

En paralelo, la candidata socialista María Jesús Montero ha tratado de rebajar la polémica generada por sus recientes declaraciones sobre un accidente laboral, asegurando su "respeto absoluto" tras la controversia política de las últimas horas.

Con apenas cuatro días por delante, la campaña andaluza entra ya en su fase más dura.

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