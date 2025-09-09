Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La rotunda declaración de María del Monte tras conocer la petición fiscal para Antonio Tejado
La artista ha hablado en Y ahora Sonsoles sobre el proceso judicial que enfrenta su sobrino Antonio Tejado, dejando clara su postura ante una situación que califica como traumática.
En Y ahora Sonsoles, María del Monte ha sido clara al referirse a la petición de 28 años de cárcel para Antonio Tejado, acusado de liderar una banda criminal. La cantante ha afirmado que solo busca justicia y que no le corresponde a ella juzgar.
Ha explicado que está centrada en su vida y en superar este episodio doloroso. Reconoce el impacto emocional que ha tenido todo el proceso, pero insiste en que confía plenamente en la justicia y en que se sabrá toda la verdad.