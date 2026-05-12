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Sanitarios de Marbella, obligados a dormir en el parking del hospital por los precios de la vivienda: "No queda otra"

Los elevados precios del alquiler en Marbella obligan a muchos enfermeros y médicos del Hospital Costa del Sol de Marbella a dormir en caravanas o coches, en el propio parking del centro. Una situación que les ha llevado al límite.

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Los sanitarios del Hospital Costa del Sol de Marbella denuncian una situación límite: algunos se ven obligados a dormir en el propio aparcamiento del centro ante la imposibilidad de encontrar vivienda asequible en la zona.

El encarecimiento del alquiler, con habitaciones que no bajan de los 600 euros, ha dejado a médicos y enfermeros sin alternativas reales. Algunos optan por ducharse en las instalaciones del hospital o compartir piso en condiciones precarias gracias a la ayuda de compañeros.

Otros trabajadores se ven forzados a desplazamientos diarios desde localidades lejanas, acumulando horas de viaje y jornadas agotadoras. La falta de soluciones agrava el problema justo antes del verano, cuando la presión asistencial aumenta.

"Uno está acostumbrado, pero no debería ser así, se debería de poner remedio", afirma Salvi, uno de los sanitarios que se han visto obligados a dormir en el coche, "alquilar un piso en Marbella...es lo comido por lo servido".

Los sanitarios denuncian la situación, advirtiendo que esta situación no les permite descansar y pone en riesgo a sus pacientes. ¿Lograrán una mejora en sus condiciones?

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