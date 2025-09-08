Guerra total entre María del Monte y Antonio Tejado: piden 28 años de prisión

El juez ha confirmado los indicios racionales contra Antonio Tejado y otros diez procesados por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. Los recursos presentados por el sobrino de la cantante y los demás investigados han sido desestimados.

La resolución insiste en su papel como autor intelectual. Según el auto, Tejado "retomó la relación con su tía en los meses anteriores con la finalidad de la preparación del robo a la vivienda, recabando toda la información posible para que el robo pudiera realizarse con éxito".

Además, habría "facilitado la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos de dicha puerta y permitiendo que fácilmente pudiera entrar en el interior".

Reclamaciones millonarias

La investigación judicial también desgrana las operaciones de las aseguradoras. La compañía reclama a María del Monte 267.000 euros, 242.361 por los efectos robados no abonados y otros 11.600 por lesiones temporales y secuelas. En el caso de Inmaculada Casal, la cifra asciende a 500.000 euros por el valor de los bienes sustraídos y 21.877,08 por los daños físicos y secuelas.

Estas cantidades difieren de lo que la propia cantante declaró en su día.

Un vínculo roto

El robo dejó a María e Inmaculada "totalmente destrozadas". La cantante confesó que atravesaba "un momento que no es fácil" y evitó dar más detalles. El asalto supuso la ruptura definitiva del vínculo con su sobrino, con quien mantenía una estrecha relación hasta entonces.

En cambio, la relación entre Antonio Tejado e Inmaculada Casal nunca fue buena. Anabel Gil, amiga cercana, explicó: "He podido hablar con María José y está enfadada, aparte de muy dolida. Antonio es su sobrino, cierto, pero también era su cuñada, era su tía".

Gil asegura que la madre de Tejado responsabiliza a María del Monte de no haber intervenido a tiempo. "Ellos entendían que como familia eso se tendría que haber gestionado de otra forma", señala. Según su versión, la artista sabía que la investigación apuntaba a su sobrino y que, pese a ello, "ese día se hicieron las sorprendidas pero ellas ya lo sabían".

