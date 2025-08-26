Antonio Tejado, a la espera de la valoración del juez tras el asalto a la casa de María del Monte

Este domingo 24 de agosto se cumplieron dos años del asalto al chalé de la casa de María Del Monte, dos años desde que la cantante y su esposa, fueron víctimas de un asalto en su domicilio de la localidad sevillana de Ginés. Una fecha que marcó un antes y un después en la vida familiar de la artista, ya que el autor intelectual de dicho asalto fue su sobrino: Antonio Tejado.

En estos momentos, Antonio Tejado se encuentra a la espera de la resolución de los recursos presentados contra la decisión del juez de procesarlo, y Espejo Público ha entrevistado Jorge Muñoz, periodista del Diario de Sevilla quien conoce de primera mano este caso: "Han pasado dos años y las novedades judiciales que tenemos, es que la instrucción ya está finalizada desde mayo de este mismo año".

"Estamos a la espera de que probablemente sea en septiembre"

El periodista ha explicado que lo que ocurre, es que el juez "dictó el auto de procesamiento" en el que imputa al sobrino de María del Monte y a los otros 10 investigados, de 4 delitos muy graves. Dicho auto ha sido recurrido por los acusados, y "estamos a la espera de que probablemente sea septiembre", cuando el juez decida si confirma o no esa decisión. Según ha admitido Jorge: "Lo más probable es que el juez no cambie su criterio, las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero el juez ve indicios y va a seguir hacia adelante".

"Es probable que se demore hasta 2027"

A la pregunta de la presentadora Gema López de si es difícil aventurar una fecha, el periodista de Sevilla ha contestado: "Es muy difícil porque aunque el juez resuelva esos recursos, los acusados todavía tienen la posibilidad de apelar a la audiencia. Yo calculo que el juicio se demore hasta 2027".

Según el periodista, el sobrino de María del Monte se podría enfrentar a una pena de prisión "entre los 11 y los 22 años", y ha desvelado en Espejo Público que: "Antonio Tejado es el autor intelectual, y luego están las personas que participaron materialmente en el robo, y ahí es donde en la investigación se ha descubierto que estuvieron vigilando el chalet de María del Monte 2 días antes del robo, con un dron que sobrevolaba la casa".

