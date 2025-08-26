Antena 3 LogoAntena3
Pilar Vidal, sobre la enfermedad que se ha cobrado la vida de Verónica Echegui: "Ella en ningún momento quería dar pena"

La colaboradora de Espejo Público opina sobre la decisión de la actriz, de llevar en secreto su enfermedad: "Me sorprendió que ayer se filtrase el motivo de su muerte".

Pilar Vidal

Marta Alarcón
Publicado:

Este lunes saltaba la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años, después de haber estado ingresada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por un cáncer. Una enfermedad que la actriz ha llevado en la más estricta intimidad, y que sólo conocía su círculo más cercano.

Justo hace dos meses, la actriz daba su última entrevista sobre su trabajo más reciente, y textualmente decía: "Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos más que miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento. Me pregunto cómo viviríamos la muerte si nos hubieran hablado desde la confianza y desde otro punto de vista, quizás desde la fe en una vida que continúa o que es eterna", unas palabras que cobran especial significado ahora que ya no está.

"Me sorprende que ayer se filtrase el motivo de su muerte"

Sobre la decisión de no hacer pública su enfermedad, la colaboradora de Espejo Público, Pilar Vidal, ha dicho que: "Me sorprendió que ayer se filtrase el motivo de su muerte, porque a mí me enseñaron que las enfermedades las debe decir el enfermo, es una línea roja que los periodistas no debemos pasar, esa y la de la sexualidad".

"A lo mejor ella emocionalmente no estaba preparada"

La periodista ha confesado que "solo ella y poca gente de su entorno" eran conocedores de su enfermedad, ya que lo que le han dicho sus amigos más íntimos es que "no quería dar pena". Pilar Vidal cree que en el momento en el que se hiciese pública su enfermedad, que desgraciadamente está en casi todas las familias, iba a generar "una corriente que a lo mejor ella emocionalmente no estaba preparada".

"Quería vivir la enfermedad en la intimidad"

Por su parte, la periodista Lorena Vázquez, también ha querido opinar sobre la muerte de la actriz, y ha reconocido en el plató de Más Espejo que: "Sus más allegados quieren dejar claro que esa enfermedad no es que la mantuviera en secreto, lo que quería era vivirla en la intimidad, no quería convertirse en ninguna abanderada de ninguna lucha, ni expresar lo que sentía en cada momento. Lo que sí sabemos es que fueron muchos los ingresos en esa clínica, y que estuvo luchando con la enfermedad el tiempo que pudo".

