Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a él: “¡Se te ha ido la cabeza!”

Julia está muy ilusionada con la idea de tener un hermanito y le propone a Begoña varios nombres para el bebé. La pequeña está convencida de que será una niña y, tras descartar que Rapunzel no es una buena idea, cree que Delia, como la madre de Gabriel, podría ser una buena opción.

Cuando Gabriel llega a casa, Julia le cuenta a Gabriel que el nombre de Delia le gusta mucho. “A tu madre le haría mucha ilusión”, le dice la niña mientras Gabriel empieza a incomodarse y le dice que ya hablarán de eso en otro momento.

Julia se da cuenta de que Gabriel no quiere hablar de Delia y le pregunta por qué está enfadado con su madre. Le insiste y Gabriel le dice que no es una conversación para tener con una niña.

“Si digo basta es basta”, le dice Gabriel gritando y asustando a Julia. Begoña sale en defensa de la pequeña mientras abraza a Julia con cariño.

En ese momento, aparece Andrés que también es testigo de lo que acaba de pasar y, en cierto modo se alegra, de que Begoña haya empezado a darse cuenta de cómo es en realidad Gabriel.