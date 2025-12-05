Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"

El cantante se marchó de una charla a los 10 minutos de empezar, incapaz de escuchar a su interlocutor por el ruido de la multitud que estaba a las puertas del auditorio. Un gesto por el que se mostró visiblemente molesto.

Joan Manuel Serrat

Publicidad

Hace apenas unas horas, Joan Manuel Serrat acudía como invitado de honor a un encuentro para jóvenes en la Feria del Libro de Guadalajara, México, una cita que terminó de la peor forma: con el artista marchándose enfadado del auditorio durante unos minutos.

Tan solo 10 minutos después de empezar la charla, la multitud que se quedó a las puertas del auditorio le obligó a marcharse. Estas, que no pudieron entrar a ver al artista, generaban tal revuelo y griterío, que Serrat era incapaz de escuchar a su interlocutor, Benito Taibo.

Allí estaba Rocío, una de las periodistas asistentes al evento, que pudo ver a Serrat visiblemente molesto. "Había gente esperando para ver a Serrat desde tres horas antes y se montó un escándalo", nos cuenta, "así empezó el alboroto".

Tras casi 60 años de carrera, Joan Manuel Serrat vive un momento incómodo que le hace dejar a su público a medias, aunque al cabo de unos minutos volvió al auditorio a terminar el evento. ¡Dale al play para escuchar el testimonio de la testigo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error: "Es imposible que lo escucharan porque no dio tiempo"

Richard Gere

Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Joan Manuel Serrat
Lo vemos

Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"

Madre a la cárcel por un mensaje de WhatsApp
Polémica sentencia

"Es su venganza": habla la madre condenada por revelar en el chat del colegio una llamada de su ex marido a sus hijos

Cisma Familia Real
Familia Real

La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"

La presentación de las memorias del rey emérito en España han ilustrado la gran división que existe en la familia de Juan Carlos I. En medio de esa profunda grieta estaría la reina Sofía.

Sexpejo Público.
'Sexpejo Público'

La sexóloga Lorena Berdún analiza los encuentros sexuales en la cárcel como los que podrán tener Ábalos y Koldo: "Tiene su punto"

Espejo Público ha planteado cómo se vive la sexualidad desde la cárcel, donde acaban de ingresar José Luis Ábalos y Koldo García. La experta en sexualidad Lorena Berdún nos cuenta cómo son las relaciones en el llamado 'vis a vis'.

Pitingo

Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

Publicidad