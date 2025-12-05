Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"

Hace apenas unas horas, Joan Manuel Serrat acudía como invitado de honor a un encuentro para jóvenes en la Feria del Libro de Guadalajara, México, una cita que terminó de la peor forma: con el artista marchándose enfadado del auditorio durante unos minutos.

Tan solo 10 minutos después de empezar la charla, la multitud que se quedó a las puertas del auditorio le obligó a marcharse. Estas, que no pudieron entrar a ver al artista, generaban tal revuelo y griterío, que Serrat era incapaz de escuchar a su interlocutor, Benito Taibo.

Allí estaba Rocío, una de las periodistas asistentes al evento, que pudo ver a Serrat visiblemente molesto. "Había gente esperando para ver a Serrat desde tres horas antes y se montó un escándalo", nos cuenta, "así empezó el alboroto".

Tras casi 60 años de carrera, Joan Manuel Serrat vive un momento incómodo que le hace dejar a su público a medias, aunque al cabo de unos minutos volvió al auditorio a terminar el evento.