Vivienda
Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Un fuerte dispositivo policial mantiene blindado el Congreso
Junts ha anunciado que entregará una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución con la condición de retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación. Sigue aquí la última hora.
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El Pleno del Congreso vota hoy los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros. La jornada se desarrolla después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.
La votación de hoy se produce al pedir el Ejecutivo que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara. Las dos normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberán ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.
Está previsto que el Pleno comience a las 11:00 horas y que los dos decretos se debatan y voten por separado. De esta forma, la Cámara decidirá si los convalida o si, por el contrario, quedan derogados apenas unos días después de su entrada en vigor.
El rechazo de Junts
Este jueves, la Ejecutiva de Junts acordó rechazar ambos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita "comenzar a revertir la grave situación de la vivienda".
Fue a través de un comunicado con lo que el partido de Carles Puigdemont sostuvo que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden" y advirtió de que podrían reducir la oferta de viviendas en alquiler, elevar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda a las personas con menor capacidad económica.
A pesar de la posición de Junts, el Gobierno ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación hoy. El rechazo anunciado por Junts, que se suma al del PP y Vox, aboca previsiblemente a ambas iniciativas a no ser convalidadas por el Congreso. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", trasladaron fuentes del Ejecutivo este jueves noche después de conocer la decisión de Junts.
Junts entrega hoy una propuesta propia
Además, Junts ha anunciado que entregará una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario, señalan en un comunicado.
Sin embargo, hay una condición previa: retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación, señalan que con el fin de evitar efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias.
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Recuerda que aquí podrás seguir en directo la última hora sobre la aprobación de los decretos de vivienda.
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Sin embargo, hay una condición previa: retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación, señalan que con el fin de evitar efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias.
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Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: El rechazo de Junts
Ayer, la Ejecutiva de Junts acordó rechazar los dos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita "comenzar a revertir la grave situación de la vivienda".
Fue a través de un comunicado con lo que el partido de Carles Puigdemont sostuvo que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", a la vez que advirtió de que podrían reducir la oferta de viviendas en alquiler, elevar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda a las personas con menor capacidad económica.
A pesar de la posición de Junts, el Gobierno ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación hoy.
El rechazo anunciado por Junts, que se suma al del PP y Vox, aboca previsiblemente a ambas iniciativas a no ser convalidadas por el Congreso. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", trasladaron fuentes del Ejecutivo este jueves noche después de conocer la decisión de Junts.
Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Tramitación urgente
La votación de hoy se lleva a cabo tras la petición del Ejecutivo de que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara.
Las dos normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberán ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.
Última hora de la votación del decreto vivienda en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la votación de los decretos de vivienda en el Congreso.
Aunque la sesión comienza a las 11:00 horas, la incertidumbre a esta hora es latente.
Previsiblemente, los decretos no saldrán adelante tras el 'no' de Junts, PP, UPN y Vox.
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