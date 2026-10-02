Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Vivienda

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Un fuerte dispositivo policial mantiene blindado el Congreso

Junts ha anunciado que entregará una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución con la condición de retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación. Sigue aquí la última hora.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

El Congreso vota hoy los decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de Junts | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El Pleno del Congreso vota hoy los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros. La jornada se desarrolla después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.

La votación de hoy se produce al pedir el Ejecutivo que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara. Las dos normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberán ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.

Está previsto que el Pleno comience a las 11:00 horas y que los dos decretos se debatan y voten por separado. De esta forma, la Cámara decidirá si los convalida o si, por el contrario, quedan derogados apenas unos días después de su entrada en vigor.

El rechazo de Junts

Este jueves, la Ejecutiva de Junts acordó rechazar ambos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita "comenzar a revertir la grave situación de la vivienda".

Fue a través de un comunicado con lo que el partido de Carles Puigdemont sostuvo que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden" y advirtió de que podrían reducir la oferta de viviendas en alquiler, elevar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda a las personas con menor capacidad económica.

A pesar de la posición de Junts, el Gobierno ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación hoy. El rechazo anunciado por Junts, que se suma al del PP y Vox, aboca previsiblemente a ambas iniciativas a no ser convalidadas por el Congreso. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", trasladaron fuentes del Ejecutivo este jueves noche después de conocer la decisión de Junts.

Junts entrega hoy una propuesta propia

Además, Junts ha anunciado que entregará una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario, señalan en un comunicado.

Sin embargo, hay una condición previa: retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación, señalan que con el fin de evitar efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias.

Recuerda que aquí podrás seguir en directo la última hora sobre la aprobación de los decretos de vivienda.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta los días 13 y 14 de octubre en plena presión migratoria

Playa del Trampolín
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Pilar Losantos, en Espejo Público: "Al 99% a elecciones"

Pilar Losantos ha señalado en el programa Espejo Público de Antena 3 que un ministro del PSOE le habría asegurado un "99% de posibilidades de que la jornada de hoy termine con la convocatoria de elecciones.

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Bustinduy asegura que Sumar está "preparado para cualquier escenario"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado hoy que Sumar está "preparado para cualquier escenario" ante un eventual adelanto electoral.

Avanza, además, que todas las organizaciones políticas de la izquierda se reunirán este domingo para analizar la situación.

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Junts entrega hoy una propuesta propia

Junts ha anunciado que entregará una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario, señalan en un comunicado.

Sin embargo, hay una condición previa: retirar los dos decretos que hoy se llevan a votación, señalan que con el fin de evitar efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias.

imagen de perfil
Ángela Clemente

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: La ministra de Vivienda pide a Junts que cambie de opinión y se abstenga en el primer decreto

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho hoy que espera que Junts "cambie de opinión" y se "vaya a la abstención" en el primero de los decretos que va a votar el pleno del Congreso hoy.

A poco más de una hora para que empiece el debate de dicho decreto, Rodríguez ha señalado hoy en declaraciones en el Congreso que si Junts permite su aprobación con una abstención de sus siete diputados, el decreto se tramitaría posteriormente como proyecto de ley "urgente", lo que supone que los grupos pueden incluir enmiendas.

imagen de perfil
Ángela Clemente

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: El rechazo de Junts

Ayer, la Ejecutiva de Junts acordó rechazar los dos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita "comenzar a revertir la grave situación de la vivienda".

Fue a través de un comunicado con lo que el partido de Carles Puigdemont sostuvo que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", a la vez que advirtió de que podrían reducir la oferta de viviendas en alquiler, elevar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda a las personas con menor capacidad económica.

A pesar de la posición de Junts, el Gobierno ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación hoy.

El rechazo anunciado por Junts, que se suma al del PP y Vox, aboca previsiblemente a ambas iniciativas a no ser convalidadas por el Congreso. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", trasladaron fuentes del Ejecutivo este jueves noche después de conocer la decisión de Junts.

imagen de perfil
Ángela Clemente

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Tramitación urgente

La votación de hoy se lleva a cabo tras la petición del Ejecutivo de que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara.

Las dos normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberán ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.

imagen de perfil
Ángela Clemente

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la votación de los decretos de vivienda en el Congreso.

Aunque la sesión comienza a las 11:00 horas, la incertidumbre a esta hora es latente.

Previsiblemente, los decretos no saldrán adelante tras el 'no' de Junts, PP, UPN y Vox.

Publicidad

España

Playa del Trampolín

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta los días 13 y 14 de octubre en plena presión migratoria

Imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso vuelve a exigir el desalojo en la Puerta del Sol: "Es una acampada que nunca se debió permitir"

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Última hora de la votación del decreto vivienda en directo: Un fuerte dispositivo policial mantiene blindado el Congreso

Miriam Nogueras
Vivienda

Junts entregará al PSOE una propuesta propia en vivienda e insiste en retirar los dos decretos

Nogueras, Junts
Decretos vivienda

Junts rechaza los dos decretos sobre vivienda y exige al Gobierno un nuevo texto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios tras su visita a varias instalaciones habilitadas para alojar a migrantes, en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 21 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El ministro ha visitado el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio habilitadas en la ciudad autónoma. 21 SEPTIEMBRE 2026 Gabriela Sa...
Deportaciones

España, único país que vota en contra de agilizar las deportaciones de migrantes a pesar de la crisis en Ceuta

España ha explicado los motivos por los cuales ha rechazado el reglamento, entre ellos está la desprotección para los migrantes y las familias.

Jueza Beatriz Biedma
Leire Díez

El testimonio de un extrabrajador sobre el clan de los Rochos en el caso Biedma: "Los jueces de aquí están cagados por ello"

Antena 3 Noticias accede al testimonio de un extrabajador de un clan y al entorno de 'El Gitano' sobre las presuntas maniobras contra la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez. "Existe una estrategia de inundar los juzgados de Badajoz de querellas", asegura este último.

Imagen del Rey Felipe VI y la Reina Letizia

Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

Imagen de David de la Encina

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, promete a los ceutíes "el respaldo de la institución"

Imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso anuncia medidas cautelarísimas para pedir el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid por la vivienda

Publicidad