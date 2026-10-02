¡Imbatibles! Hombres G ponen a prueba sus conocimientos musicales en El Hormiguero

La música de Hombres G ha vuelto a sonar en El Hormiguero con la visita de la banda. El grupo ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido anécdotas de varias décadas sobre los escenarios.

Tras la entrevista, Barrancas, acompañado en esta ocasión de Petancas, han puesto a prueba los conocimientos musicales de la banda con una prueba en la que era de vital importancia aunar ingenio y sabiduría.

David, Rafa, Daniel y Javi se han enfrentado en una de las secciones con más ritmo de las hormigas. ¿Quién habrá ganado? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!