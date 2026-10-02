Con Barrancas y Petancas
¡Imbatibles! Hombres G ponen a prueba sus conocimientos musicales en El Hormiguero
Las hormigas han enfrentado al veterano grupo musical a una de sus secciones más divertidas.
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La música de Hombres G ha vuelto a sonar en El Hormiguero con la visita de la banda. El grupo ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido anécdotas de varias décadas sobre los escenarios.
Tras la entrevista, Barrancas, acompañado en esta ocasión de Petancas, han puesto a prueba los conocimientos musicales de la banda con una prueba en la que era de vital importancia aunar ingenio y sabiduría.
David, Rafa, Daniel y Javi se han enfrentado en una de las secciones con más ritmo de las hormigas. ¿Quién habrá ganado? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
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