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Caso 'Leire Díez'

El juez señala pagos del PSOE a Leire Díez para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz atribuye a Santos Cerdán "un papel superior" en un plan para desestabilizar causas judiciales relacionadas con el PSOE.

Leire Díez en el Senado

El juez señala pagos del PSOE a Leire Díez para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido | EFE

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María Sáez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto el foco de su auto en Santos Cerdán, anterior secretario de Organización, como líder de una estructura en el PSOE para "desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno". El magistrado ha recogido que el Partido Socialista supuestamente habría financiado las presuntas maniobras que la exmilitante y exconcejal Leire Díez habría llevado a cabo.

En el marco de la carta de reflexión del presidente Sánchez a la ciudadanía en abril de 2024 por la imputación de Begoña Gómez, el juez Pedraz ha señalado un "impulso y el soporte intelectual y/o financiero" con el que la "fontanera del PSOE" habría contado para la "coordinación y ejecución" de supuestas actuaciones contra jueces, fiscales y guardias civiles implicados en el caso. En concreto, Díez habría recibido "la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" por parte de Cerdán, que acaba de ser imputado en la causa.

De la misma manera, la resolución judicial ha apuntado a un supuesto "ofrecimiento de remuneraciones" a funcionarios a cambio de un giro en el rumbo de las causas judiciales que investigaban al hermano de Sánchez o a su mujer. Además, el juez se ha referido a actuaciones en contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La sociedad del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado, habría servidora de "vehículo" para los pagos a la exmilitante. Sin embargo, los mensajes interceptados revelarían dudas de Díez en torno al método elegido: "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

Una vez cesados los pagos a través de la sociedad Zaño, estos habrían empezado a recibirse por medio del abogado que ya defendió a Koldo García, Ismael Oliver. Para ello, la directora gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco habría falseado una nota de encargo. "Este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros", ha sostenido el juez.

Asimismo, Oliver supuestamente habría abonado esa misma cantidad a Leire Díez desde una segunda sociedad "para romper la trazabilidad de los fondos".

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