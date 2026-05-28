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FINAL DE MASK SINGER | Leire Martínez gana Mask Singer; Nacho Duato, Vicky Martín Berrocal y David Cantero, desenmascarados

Inolvidable

Ana Milán gana los prismáticos de oro en Mask Singer y emociona con su gesto hacia Ruth Lorenzo

La actriz se ha coronado como la mejor investigadora de la quinta edición, pero ha decidido tener un detallazo con su "hermana".

Ana Milán gana los prismáticos de oro en Mask Singer y tiene un emotivo gesto con Ruth Lorenzo

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La gran Final no solo ha coronado a Leire Martínez, sino que también ha resuelto la competición más encarnizada del jurado con la entrega de los codiciados prismáticos de oro. Tras un emocionante recuento, Ana Milán se ha alzado como la flamante ganadora al sumar un total de 5 puntos.

Por detrás de ella ha quedado la clasificación con Boris Izaguirre en segunda posición con 3 puntos, seguido de cerca por Juan y Medio con 2 puntos. La cruz de la moneda la ha protagonizado Ruth Lorenzo, que ha cerrado el marcador con un doloroso casillero a 0 tras pagar muy caro su exceso de confianza con el delatador.

Sin embargo, el plató ha vivido su momento más tierno justo después de que Ana Milán recogiera su trofeo. Demostrando la inmensa amistad que las une fuera de las cámaras, la actriz ha decidido regalarle los prismáticos dorados a su "hermana" Ruth en un precioso e inolvidable gesto.

Entre las risas de sus compañeros, Ana ha desvelado además una divertida anécdota familiar para justificar el regalo, contando que la madre de Ruth ya le había preparado una vitrina en casa convencida de que su hija ganaría. ¡Imperdible!

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