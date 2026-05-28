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Hoy, El Hormiguero despedirá la semana con Lydia Bosch y Julio Peña

Los actores estarán en el programa para presentar su último proyecto conjunto mientras lo pasan en grande.

Lydia Bosch y Julio Peña

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El Hormiguero recibe esta noche a Lydia Bosch y Julio Peña, dos intérpretes de generaciones diferentes que triunfan dentro del panorama audiovisual español. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán cómo afrontan nuevos retos interpretativos, sus experiencias en cine y televisión y algunas anécdotas de rodaje. Además, habrá espacio para descubrir la conexión entre ambos y conocer su lado más personal en una conversación cercana y distendida.

Sobre ellos:

Lydia Bosch es actriz y presentadora, con una extensa trayectoria en televisión y ficción española, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de varias generaciones. Por su parte, Julio Peña se ha consolidado como uno de los jóvenes actores con mayor proyección internacional gracias a sus trabajos en cine y plataformas, ampliando cada vez más su presencia dentro de la industria audiovisual.

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