Turno para el exministro Fernández Díaz en el juicio por el 'caso Kitchen' en el que figura como acusado

Día intenso en lo que a la información judicial se refiere. En el 'caso Kitchen' hoy es el turno del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que declara como acusado por la presunta operación parapolicial orquestada en el Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas. También está citado el que fue su número dos, Francisco Martínez.

En la jornada de hoy comienza a declarar el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para Martínez, el Ministerio Fiscal también pide la misma pena de cárcel. Anticorrupción cree que la supuesta operación estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes".

Se presupone que el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa". "Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al procedimiento judicial".

Anticorrupción señala que el 'modus operandi' era el siguiente: Sergio Ríos, en aquel momento chófer de Bárcenas fue captado como confidente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y le reportaba toda la información y documentación sobre el extesorero a él y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, así como al comisario Andrés Gómez Gordo.

La información llegaba entonces al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Martínez, que informaban de todo ello a "Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".

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